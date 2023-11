Quotencheck

Vier neue Folgen sendete RTL an nur zwei Tagen. Wie wirkte sich der frühere Sendeplatz auf «Die großen Hunde» aus?

Wegen der NFL-Übertragung am Sonntag, die in der Regel kurz vor 19:00 Uhr startet, füllt RTL im Vorfeld mit «Exclusiv Weekend». Durch die London Games und das Spiel in Frankfurt wurden weitere Programmstrecken mit dem US-Sport befüllt. Dennoch setzt der Kölner Sender weiterhin auf Doku-Soaps am Sonntag, allerdings zu etwas anderen Zeiten als im Vorjahr. Im September und Oktober 2022 sendete man insgesamt drei Folgen des Tierformatsmit Martin Rütter.Auf dem Timeslot zwischen 16:45 und 18:45 Uhr verlief die Premiere mit 1,54 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum formidabel. Auch in der Zielgruppe standen beeindruckende 14,4 Prozent zu Buche. Da die Sendung ihr Niveau aber nicht halten konnte, stand unter dem Strich eine durchschnittliche Reichweite von 1,31 Millionen und 8,4 Prozent. In der Zielgruppe waren mit den drei Ausgaben 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen gute 12,2 Prozent drin. RTL spendierte dem Hundeprofi eine zweite Staffel und vergrößerte den Umfang auf vier Folgen. Der Sendeplatz wechselte aber aus den angesprochenen Gründen in die Mittagszeit.Am 22. Oktober eröffneten Kangal Werner und Bloodhoud Robin bereits um 11:45 Uhr die neue Staffel. Die Reichweite wurde auf 0,47 Millionen beziffert, was einem schwachen Marktanteil von 4,6 Prozent entsprach. Auch in der Zielgruppe tat sich das Riesen-Duo schwer und kam nur auf 0,12 Millionen Umworbene und 5,4 Prozent. Direkt im Anschluss folgte die zweite Ausgabe, in der der Mischlingshund Asco und die südafrikanischen Hütehunde Lenny und Carlo im Mittelpunkt standen. Um 13:45 Uhr stieg das Interesse auf 0,65 Millionen, der Marktanteil auf 5,8 Prozent. In der Zielgruppe blieb es bei enttäuschenden 5,3 Prozent. Die Reichweite stieg marginal auf 0,13 Millionen Jüngere.Am 29. Oktober gingen «Die großen Hunde» in Form von fünf Riesen-Doggen um 12:45 Uhr auf Sendung. Die eine Stunde später machte einen großen Unterschied, denn Folge drei verzeichnete 0,79 Millionen Zuschauer und solide 6,9 Prozent. In der Zielgruppe bewegte sich RTL mit 0,20 Millionen werberelevanten Sehern und 8,2 Prozent ebenfalls auf einem aufsteigenden Ast. Das Staffelfinale sorgte ab 14:45 Uhr für 1,12 Millionen Zuschauer, wovon 0,24 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Das zweistündige Format generierte Marktanteile von 8,4 Prozent bei allen und 8,9 Prozent bei den Jüngeren.Im Vergleich zur ersten Staffel performte Martin Rütter und «Die großen Hunde» deutlich schwächer und erreichte im Schnitt nur 0,76 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent. In der Zielgruppe sank die Einschaltquote um über fünf Prozentpunkte auf 6,9 Prozent. Gerade die verminderte Reichweite ist auf den früheren Sendeplatz zurückzuführen. Die Marktanteile wiesen aber im Gegensatz zum Vorjahr eine positive Entwicklung auf, sodass eine mögliche dritte Staffel mit einem konstanteren Sendeplatz bessere Quoten liefern könnte.