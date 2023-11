Sat.1 nennt Details zum «Küstenrevier»

TV-News

Ursprünglich war die Nachfolge-Serie von «Die Landarzpraxis» als «Das Küstenkommissariat» vorgestellt worden. Nun hat man nicht nur den Titel geändert, sondern auch die Episodenzahl erhöht.

„Mit unserer Serie «Die Landarztpraxis» treffen wir das Sehgefühl unserer Zuschauerinnen und Zuschauer – sowohl am Vorabend in Sat.1 als auch auf Joyn“, lässt sich der neue Sat.1-Chef in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung zitieren. Der Erfolg schlägt sich zwar nicht in turmhohen Quoten nieder, aber die Serie mit Caroline Frier liefert konstant ab und befindet sich in der Zielgruppe auf dem aufsteigenden Ast. Bislang gingen 18 der vorerst 60 geplanten Episoden über den Sender. Mit der Ausstrahlung ist man somit Anfang Januar durch.Eine zweite Serie für die 19-Uhr-Stunde ist bereits in Auftrag gegeben und wurde im Sommer unter dem Arbeitstitel «Das Küstenkommissariat» noch von Ex-Sat.1-Chef Daniel Rosemann angekündigt. Nun sind die Dreharbeiten angelaufen, weswegen der Bällchensender neue Details nannte. So wurde der Titel ingeändert. Aus den ursprünglich angekündigten 60 Folgen sind nun 80 Episoden geworden, was möglicherweise auf die verlängerte «:newstime» ab 19:45 Uhr zurückzuführen ist, die der Serie zehn Minuten Sendezeit wegnehmen.Außerdem gab Rasmus den Hauptarsteller der von Pyjama Pictures produzierten Reihe bekannt. „Den Weg, für den neuen Sat.1-Vorabend auf lokale Fiction zu setzen, verfolgen wir konsequent weiter mit der neuen Serie «Das Küstenrevier» um Hauptdarsteller Till Demtrøder.“ Demtrøder spielt Hauptkommissar Harry Stein im Ostseestädtchen Küstritz, der mit Leib und Seele Polizist in dem kleinen Küstenort ist. Ebenfalls zum Cast gehören Vanessa Eckart, die Harrys alleinerziehende Tochter Hanna spielt, und Manuel Santos Gelke, der Hannas 15-jährigen Sohn Benni spielt. Sie zieht aus Rostock in ihren Heimatort zurück, um im Polizeirevier ihres Vaters als Kriminalkommissarin zu arbeiten. Was Harry nicht weiß, Hanna hatte einen Grund, Rostock so schnell wie möglich zu verlassen.Sat.1 plant die Ausstrahlung von «Das Küstenrevier» ab Anfang 2024.