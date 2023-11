VOX macht «Shopping Queen»-Adventskalender

TV-News

In der Adventszeit darf jede Shopping-Teilnehmerin ein Türchen öffnen, hinter dem sich Überraschungen wie mehr Budget oder eine besondere Begleitung verstecken.

Zuletzt waren die Leistungen des VOX-Daytime-Formatsein wenig wechselhaft. Anfang November sank die Einschaltquote in der Zielgruppe auf bis zu 3,4 Prozent. Mitte Oktober waren dagegen noch 10,6 Prozent drin. Die von Guido Maria Kretschmer präsentierte Sendung gehört somit auch nach über einem Jahrzehnt on air zu den erfolgreichsten Shows am Nachmittag. Für die Adventszeit haben sich die Produzenten von Constantin Entertainment nun einen weihnachtlichen Twist überlegt.Ab Montag, 4. Dezember, kommt es drei Wochen lang zu einem „Adventskalender-Spezial“, bei dem jede Kandidatin an ihrem Shoppingtag ein Türchen öffnen darf, hinter dem eine Überraschung für sie steckt. Das kann eine besondere Shoppingbegleitung sein, 300 Euro mehr Budget, ein It-Piece, das ins Outfit integriert werden muss, ein professionelles Umstyling oder eine freie Motto-Wahl. Die erste Woche findet in Frankfurt statt, die beiden weiteren wurden in Dortmund und Bielefeld gedreht. Neben den Adventskalender-Türchen wird es auch auf dem Laufsteg weihnachtlich, denn dieser wird passend dekoriert.Außerdem wiederholt VOX am Dienstag, 5. Dezember, das Weihnachts-Spezial von, das im vergangenen Jahr kurz vor Heiligabend erstmals gesendet wurde. Darin versuchte unter anderem Oliver Pocher mit einem Karaoke-Weihnachtsmann zu singen und Patricia Kelly testete mit ihren Söhnen ein verrücktes Trinkspiel. Ross Antony ließ eine Modelleisenbahn um den Baum schweben, während Mirja du Mont sich mit einem Schneebike auf die Piste wagte.