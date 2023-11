«Take Me Out»: Boys-Specials kommen erst im Dezember

TV-News

Ursprünglich für Ende November angesetzt, sendet RTL nun beide «Boys Boys Boys»-Ausgaben an einem Abend.

Dieser Tage verkuppelt Jan Köppen wieder zahlreiche Singles in der RTL-Sendung. Richtig gut lief es für die Dating-Show aber nicht. Am späten Samstagabend musste sich der Kölner Sender zuletzt mit 7,2 und 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen. Möglicherweise wird es aber im Dezember aus Quotensicht wieder besser, denn RTL hat für den 2. Dezember die Ausstrahlung von gleich zwei neuen-Specials angekündigt.Los geht es nach der direkt im Anschluss an die Jubiläumsshow «Disney100» um 23:00 Uhr. Im Gay-Special dürfen endlich flirtwillige schwule Männer an die Buzzer, um sich ein Date mit ihrem potenziellen Traumprinzen zu ergattern. Die Regeln bleiben gegenüber den regulären Folgen unverändert und folgen dem Motto: „Mögt ihr was ihr seht, geht’s vielleicht zum Date. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Zwischen den Drückrunden fühlt Köppen den Kandidaten auf den Zahn.Ursprünglich sollte es zur Ausstrahlung der Boys-Specials bereits ab Ende November kommen. Wegen des Länderspiels am 18. November zwischen Deutschland und der Türkei verzichtet RTL aber auf «Take Me Out» an diesem Abend, sodass am letzten November-Samstag eine reguläre «Take Me Out»-Erstausstrahlung gefolgt von einer Wiederholung kommt.