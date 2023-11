«Das große Promi-Büßen» startet mit 7,6 Prozent

Quotennews

Im Anschluss war das Finale von «The Voice Rap» zu sehen, ehe Calvin an den Goldstrang reiste.

Im vergangenen Jahr sahen rund 900.000 Menschen, welches bei den Umworbenen auf knapp neuneinhalb Prozent Marktanteil kam. Nachdem ProSieben eine gute Bilanz ziehen konnte, hat man eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Die Reality-TV-Personalien Patrick Romer, Danni Büchner, Steff Jerkel, Yvonne Woelke, Mike Cees und Lisha Savage stellten sich Drag-Ikone Olivia Jones. Die Premiere mit Jürgen Trovato, Emmy Russ, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machère und Gloria Glumac sahen 0,88 Millionen Fernsehzuschauer, das führte zu einem Marktanteil von 3,7 Prozent. Der Fernsehsender sicherte sich 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige und fuhr 7,6 Prozent Marktanteil ein. Im Vorfeld erreichte1,03 Millionen und 3,9 Prozent. 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 11,4 Prozent.Auf dem 22.50-Uhr-Slot lief die letzte Folge von. Das «The Voice of Germany»-Spin-off, das von einer Volkswagen-Tochter finanziert wird, ist mit Kool Savas und Dardan besetzt. Lediglich 0,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen bis 23.35 Uhr zu und verhalfen der roten Sieben zu 2,1 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,09 Millionen, die 3,1 Prozent Marktanteil brachten.Im Anschluss ging die die Joyn-Produktionweiter, in der Calvin Kleinen mit Paco Herb in Bulgarien als Promoter durchstarten wollte. Die erste Folge, die bis 0.15 Uhr andauerte, sahen 0,16 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 1,7 Prozent beziffert. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,05 Millionen ein, sodass man auf 2,5 Prozent Marktanteil kam. Die zwei weiteren Folgen erreichen 0,09 und 0,06 Millionen, bei den Umworbenen standen 3,1 und 2,2 Prozent auf dem Zettel.