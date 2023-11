NewsNation veranstaltet die Debatte der Republikaner

US-Fernsehen

Das vierte Duell der Partei wird am 6. Dezember bei dem Nexstar-Sender ausgestrahlt.

NewsNation wird die vierte republikanische Vorwahldebatte des Wahlzyklus 2024 am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, von 20.00 bis 22.00 Uhr ausrichten. Die Debatte wird live und exklusiv in den Vereinigten Staaten auf dem nationalen Kabelnachrichtensender NewsNation der Nexstar Media Group ausgestrahlt und in den östlichen und zentralen Zeitzonen des Landes auf dem Nexstar-Fernsehsender The CW gezeigt. Zuschauer in den Zeitzonen Mountain und Pacific können die Debatte live auf NewsNation verfolgen oder eine Wiederholung von 19:00 bis 21:00 Uhr und 20:00 bis 22:00 Uhr in ihrer lokalen CW-Fernsehfiliale sehen.Moderiert wird die Debatte von Megyn Kelly, Gastgeberin der Megyn Kelly Show auf SiriusXM, Elizabeth Vargas, der preisgekrönten Moderatorin der NewsNation-Sendung «Elizabeth Vargas Reports», und Eliana Johnson, Chefredakteurin von „The Washington Free Beacon“. Kelly moderierte fünf Vorwahldebatten, darunter die erste Vorwahldebatte im Wahljahr 2016, die von 24 Millionen Zuschauern verfolgt wurde. Sie ist nach wie vor die meistgesehene Präsidentschaftsvorwahldebatte der Geschichte.Die Debatte am 6. Dezember wird an der Universität von Alabama im Frank Moody Music Building in Tuscaloosa, Alabama, stattfinden. Zusätzlich wird eine Live-Audioübertragung der Veranstaltung auf SiriusXM Triumph Kanal 111 verfügbar sein. "Wir alle bei NewsNation fühlen uns unglaublich geehrt, Gastgeber einer Vorwahldebatte zu sein und Teil einer weiteren historischen Wahlsaison zu sein", sagte Sean Compton, Nexstars President of Networks. "Wir freuen uns auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mehr Amerikanern NewsNation vorzustellen, ein nationales 24-Stunden-Nachrichtennetzwerk, das sich verpflichtet hat, herausragenden Journalismus und erstklassige politische Berichterstattung und Analysen zu liefern".Michael Corn, President of News bei NewsNation, fügte hinzu: "NewsNations Aufgabe ist es, eine faire und unvoreingenommene Nachrichtenberichterstattung zu bieten, und genau so werden wir auch an diese wichtige Debatte herangehen. Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst und sind stolz darauf, die Wähler zu informieren und aufzuklären und einen Beitrag zum demokratischen Prozess zu leisten."