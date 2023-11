«House of Usher» auf Platz 1

US-Quoten

Das amerikanische Fernsehpublikum bleibt «Suits» treu. «Lupin» war in den Vereinigten Staaten von Amerika auch beliebt.

Auch die Miniseriewar in den USA ein großer Erfolg. Das Werk des Horrorspezialisten Mike Flanagan, das auf Werken von Edgar Allan Poe basiert, umfasst acht Episoden. Zwischen dem 9. und 15. Oktober wurde die Serie, die am 12. Oktober veröffentlicht wurde, 1,232 Milliarden Minuten gestreamt. An zweiter Stelle steht(1,126 Milliarden Minuten), gefolgt von den Disney-Formaten(872 Millionen Minuten) und(781 Millionen Minuten).Die Netflix-Show endete offiziell am 15. Oktober mit einem Live-Special. Am 6. und 13. Oktober wurden noch insgesamt drei Episoden ausgestrahlt. Damit kam die Reality-Serie auf 726 Millionen Streamingminuten. An sechster Stelle folgtemit 688 Millionen Streamingminuten bei Netflix und Paramount+. Der junge Disney-Film, der erst im Juli in die Kinos kam, sicherte sich 656 Millionen Minuten.Der Amazon Prime Video-Spielfilmmit Jamie Foxx und Tommy Lee Jones landete mit 637 Millionen Streamingminuten auf dem achten Platz. Die fünf neuen-Geschichten kamen auf 635 Millionen Abrufminuten. Die Netflix-Serieerreichte mit ihren 22 Geschichten 604 Millionen Minuten.