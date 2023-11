VOD-Charts

Der Sitcom-Klassiker «Friends» läuft dieser Tage «The Big Bang Theory» den Rang ab.

Die 90er-Jahre-Comedy «Friends» ist seit einigen Monaten regelmäßig in den Top10 der wöchentlichen VOD-Charts vertreten. Durch den frühen Tod von Chandler-Darsteller Matthew Perry war der Sitcom-Klassiker natürlich zusätzlich zum Gesprächsthema. In dieser Woche nahm das Interesse an der Serie deutlich zu und ließ sogar einen anderen Sitcom-Dauerbrenner hinter sich. Dazu später mehr, denn auf den hinteren Plätzen kommt es zu einem Kuriosum.Mit einer Reichweite von jeweils 1,68 Millionen liegen gleich drei Titel gleich auf: die Netflix-Serie, die Disney-Reiheund der Netflix-Neustart. Die Serie um den deutschen Jens Söring, der nach dem Tod der Eltern seiner Freundin wegen Mordes verurteilt wurde, erschien am 1. November, ist aber nicht das einzige Format, das sich dieser Tage mit dem Fall beschäftig.Ebenfalls neu auf dem Markt ist am 26. Oktoberbei Prime Video erschienen. Die Thriller-Serie erreichte zwischen dem 3. und 9. November 1,76 Millionen Abrufe und belegte damit Rang sieben. Vorwochensiegermuss sich diesmal mit weit weniger Klicks zufriedengeben, es reichte für 2,05 Millionen. Die Anwaltsseriebrachte es auf 2,52 Millionen Views, während3,28 Millionen Mal gestreamt wurde. Das Mutter-Tochter-Duo aus Stars Hollow verpasste damit knapp das Treppchen.Auf dessen niedrigster Stufe steht die Krimi-Seriemit 30.000 Aufrufen mehr, also insgesamt 3,31 Millionen. Mehr als ein Million Mal mehr wurdeangeklickt. Die Nerd-Sitcom schaffte 4,41 Millionen Aufrufe. Ebenfalls deutlich davor reihte sich die eingangs erwähnt Sitcomein, die in der 45. Kalenderwoche mit ihren 236 Folgen auf 5,58 Millionen Views kam.