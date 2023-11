Teresa Weißbach: Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein

Interview

Die Schauspielerin ist wieder im «Erzgebirgskrimi» zu sehen. Wir sprachen mit ihr über die Dreharbeiten in ihrer Arbeit.

Meine Figur, Saskia Bergelt findet ein Baby in einer Höhle. Sie will herausfinden, zu wem das Kind gehört und warum diese Person es einfach allein zurückgelassen hat. Das fremde Kind wächst ihr sofort ans Herz und sie überlegt sogar es als Pflegekind anzunehmen.Tatsächlich triggert das Auffinden des Babys den Mutterwunsch von Saskia Bergelt. Sie ist im besten Alter, nicht mehr ganz jung, erfolgreich im Beruf, nur fehlt der Mann und das eventuelle Kind in ihrem Leben. Das ist ein Zustand, den ich mir als Frau, auch wenn ich bereits Kinder habe, gut vorstellen kann.Es gibt genügend Situationen im Leben, die vergleichbar damit sind. Diesen Zustand als Schauspielerin darzustellen ist nicht so schwer, weil er mir nicht fremd ist.Es ist immer ein Glück für eine Schauspielerin bei einem Projekt mitmachen zu können, was einen in der Arbeit herausfordert und dann auch noch beim Publikum gut ankommt.Die Deutschen schauen generell gerne Krimis. Und wenn sie dabei auch noch eine neue Region kennenlernen können, freut sie das umso mehr. Das es in unserem Fall eine Region im Osten Deutschlands trifft, freut mich natürlich umso mehr, weil ich aus dem Erzgebirge stamme. Ich kenne die Vorzüge meiner Heimat und ihrer Bewohner und habe Spaß diesen Teil Deutschlands den Zuschauern näher zu bringen.Wie bereits erwähnt ist das Erzgebirge meine Heimat. Ich bin in dieser Region aufgewachsen und ein Großteil meiner Familie lebt immer noch dort. Entsprechend oft bin ich auch privat dort unterwegs. Und zu meinen privaten Aktivitäten gehört auch das Wandern.Klar gibt es Orte, an die ich mich gern erinnere. So haben wir zum Beispiel im Inneren eines Bergwerksstollens gedreht. Dazu musste das gesamte 40-köpfige Team erst einmal 3000 Meter in den Stollen einfahren. Das dauerte ca. 20 min, es war dunkel und sehr beengt. Genauso aufregend war es auch als Musikerin mit einem original Bergmannskorps spielend in den Bergmannsdom von Schneeberg einzuziehen.Die Dreharbeiten laufen wie bei jedem anderen Filmdreh auch ab. Ansonsten kann man schon davon sprechen, dass diese Reihe, vor allem im Erzgebirge, den Leuten bekannt ist. Immer wieder werde ich darauf angesprochen. Im Drehalltag kommt uns das zugute. Unserem Team kommt man meist mit offenen Armen entgegen und bietet allseitige Unterstützung an, z.B. bei der Suche nach passenden Locations.Wie viele andere Mädchen in ganz Deutschland, wurde auch ich zum Casting eingeladen. Das es letztendlich geklappt hat, war auf der einen Seite viel Glück und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, aber auf der anderen Seite, hatte ich wohl das gewisse Etwas, was Leander Haußmann für diese Rolle suchte.Natürlich! Ich freue mich immer mit guten Regisseuren zusammen zu arbeiten. Mit Dieter Wedel habe ich drei Theaterproduktionen realisieren dürfen. Es waren intensive Arbeiten mit namhaften und geschätzten Kollegen.Bei ARTE gab es mal eine Reihe, in der Theaterstücke als Filme inszeniert wurden. Das mochte ich und könnte mir mehr davon vorstellen.