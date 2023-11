Mexify  Vom Lets Player im Dino-Onesie zum Bestsellerautor

YouTuber

Der YouTuber wurde durch seine Gaming Videos bekannt und zunehmend erfolgreich. Doch auch mit seinen Büchern, in denen er als Protagonist auftaucht, konnte er große Erfolge feiern.

Bereits seit 2016 veröffentlichte Mexify auf seinem YouTube-Kanal zu Beginn vor allem Let’s Plays Videos. Dabei trat er jedoch nie selbst vor die Kamera. Das änderte sich erst mit seinem Spezial zu einer Million Abonnenten, welche er im Oktober 2020 erreichte. Inzwischen hat der Webvideoproduzent auf seinem Hauptkanal über 1,7 Millionen Abonnenten gesammelt und auch mit seinen anderen Kanälen viel Erfolg. Ebenso ist er Autor von bereits zwei Büchern.Mexify, welcher mit bürgerlichem Namen Maximilian heißt, wurde am 26. Dezember 1996 in Hildesheim geboren. Im Juli 2012, also im Alter von nur 13 Jahren, entschloss er sich dazu einen YouTube-Kanal zu gründen. Selbst Videos veröffentlichte er jedoch erst ab Februar 2016. Ab diesem Zeitpunkt erscheinen regelmäßig Videos. Dies sind vor allem Let’s Plays zu Spielen wie GTA, Fall Guys, Among Us, Hello Neighbour, Shellshock Live und viele weitere. Dabei zeigte er jedoch zunächst lediglich seinen Computerbildschirm und nicht wie viele andere YouTuber auch sich selbst mit einer Face Cam. Mit der Zeit erschienen neben den Let’s Plays auch vereinzelt Videos zu seinen Hunden.Das heute noch immer gefragteste Video ist ein Let’s Play zu dem Spiel Gang Beats von vor sechs Jahren, welches inzwischen über 5,5 Millionen Mal geklickt wurde. Ein Vlog, in dem er seine neue Hundewelpen vorstellt, erhielt 3,6 Millionen Aufrufe. Als Anlass sein Gesicht erstmals vor der Kamera zu zeigen, nahm er dann das Erreichen von einer Million Abonnenten im Oktober 2020. Dieses Video kam auf 2,9 Millionen Klicks. Seit diesem Video zeigte er sich auch weiterhin, auch bei seinen Let’s Plays. Zudem erschienen ab diesem Zeitpunkt auch andere Videos wie beispielsweise Challenges mit anderen YouTubern wie Julien Bam oder Gnu. Zudem testete er japanische Süßigkeiten, packte Fanpost aus, spendete Geld an kleinere Streamer, wurde 24 Stunden lang im Sand vergraben oder spielte mit Freunden Verstecken an den unterschiedlichsten Orten.Die Gaming-Videos verschoben sich so zunehmend auf seinen Zweitkanal „Mexify Games“, welcher ebenfalls bereits 1,17 Millionen Abonnenten zählt. Hier haben auch einige Videos inzwischen über zwei Millionen Aufrufe erreicht. Seit 2020 betreibt Mexify zudem den Kanal „Mexify +“, welcher aktuell 672.000 Abonnenten misst. Hier erscheinen nun Videos und Challenges mit anderen YouTubern wie Rezo, Julia Beautx, Papaplatte, Hugo und vielen weiteren. Es werden Amazon Produkte getestet, verlorene Koffer geöffnet, Fragen beantwortet, Lifehacks ausprobiert oder auf TikToks reagiert. Auf dem vierten Kanal „Mexify Reagiert“, welcher bei 51.300 Abonnenten liegt, werden Videos mit Reaktionen auf Videos anderer YouTuber hochgeladen. Auf Twitch ist der Webvideoproduzent ebenfalls aktiv und zählt hier über 500.000 Follower.Am 24. August 2020 veröffentliche Mexify mit „Das Hotel im Nirgendwo“ sein erstes Buch, welches beim Riva Verlag erschien. In der abenteuerlichen Geschichte für Kinder ab zehn Jahren ist Mexofy selbst mit seinen beiden Hunden der Protagonist und muss im anfangs noch langweiligen Familienurlaub nicht nur seine Eltern, sondern die ganze Welt retten. Das Buch landete in den Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste. Der zweite Teil „Das magische Haus“ erschien im Oktober 2021 und setzt die Geschichte fort, denn Mexify muss an den Ort zurückkehren, um seinen Freund Fufu zu retten. Auf den Kanälen wie auch in den Büchern taucht immer wieder sein Maskottchen, ein grüner Dino, auf. Passend dazu trug der Webvideoproduzent in seinen Videos häufig einen entsprechenden Onesie. In einem Online-Shop ist der grüne Dino außerdem als Plüschtier verfügbar.