Wie erfolgreich war das ZDF mit «Doktor Ballouz» und punktete ProSieben mit «The Voice of Germany»?

Tagessieger wurdemit dem Film „Borchert und die Spur der Diamanten“. 7,21 Millionen Menschen sahen zu und brachten 27,9 Prozent bei allen sowie 7,4 Prozent bei den jungen Menschen. Mitund dengenerierte Das Erste 11,6 und 12,0 Prozent Marktanteil, es wurden 2,56 und 2,19 Millionen Zuschauer gemessen. Bei den jungen Menschen waren 3,9 und 7,2 Prozent möglich.Zwei-Folgen unterhielten 2,95 und 2,86 Millionen, die Marktanteile beliefen sich nur auf 11,3 und 11,2 Prozent. Mit 3,6 und 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man nicht zufrieden sein. Danach schnappten sichundnoch 3,70 und 2,27 Millionen, die führten zu 16,6 und 13,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 8,7 und 6,7 Prozent.brachte 1,25 Millionen Menschen zu RTL, das führte zu 10,2 Prozent in der Zielgruppe.Der fast dreistündigesahen 0,81 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 5,2 Prozent gemessen.erreichte 1,53 Millionen Zuschauer bei ProSieben, in der Zielgruppe wurden 14,7 Prozent Marktanteil erfasst. Derholte danach noch 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sowie 7,4 Prozent in der Zielgruppe.startete mit 0,57 Millionen Zuschauern und 4,2 Prozent in der Zielgruppe.RTLZWEI setzte auf zwei Reruns von, die auf 0,41 und 0,35 Millionen Zuschauer kamen. In der Zielgruppe wurden 4,0 und 3,9 Prozent ermittelt. VOX setzte auf die Action-Blockbusterund, die 1,15 und 0,95 Millionen Menschen sehen wollten. Bei den Umworbenen kamen 9,1 und 9,5 Prozent zustande.