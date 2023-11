«Shōgun»: FX-Serie startet im Februar 2024 bei Disney+

TV-News

Das zehnteilige Serien-Revival wurde von Rachel Kondo und Justin Marks entwickelt und basiert auf dem Bestseller von James Clavell.

Der US-Pay-TV-Sender FX aus dem Hause Walt Disney hat den Zeitraum der Veröffentlichung des Serien-Revivalsterminiert. Die zehnteilige Miniserie, die ursprünglich 1980 bei NBC lief, soll im Ferbruar 2024 debütieren. Auch hierzulande wird sie im zweiten Monat des neuen Jahres zu sehen sein – exklusiv beim Streamingdienst Disney+ . Mit der Bekanntgabe des Zeitraums veröffentlichte Disney gleichzeitig auch erste Bilder der Serie, die auf dem Bestseller-Roman von James Clavell basiert.Die Geschichte spielt in Japan im Jahre 1600 zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Produzent Hiroyuki Sanada spielt die Rolle des Lords Yoshii Toranaga, der um sein Leben kämpft, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Als ein mysteriöses europäisches Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf gestrandet ist, verfügt dessen englischer Lotse, John Blackthorne (Cosmo Jarvis) über Geheimnisse, die Toranaga helfen könnten, die Waage der Macht zu kippen und den gewaltigen Einfluss von Blackthornes eigenen Feinden – den Jesuitenpriestern und portugiesischen Kaufleuten – zu zerstören. Toranagas und Blackthornes Schicksal ist untrennbar mit der Dolmetscherin Toda Mariko (Anna Sawai) verbunden, einer geheimnisvollen christlichen Adligen und die letzte Vertreterin eines in Ungnade gefallenen Geschlechts. Während sie ihrem Lord inmitten dieser angespannten politischen Landschaft dient, muss Mariko ihre neu gefundene Freundschaft mit Blackthorne, ihre Verpflichtung gegenüber dem Glauben, der sie gerettet hat, und ihre Pflicht gegenüber ihrem verstorbenen Vater unter einen Hut bringen.Das Ensemble zeichnet sich durch einen hochkarätigen japanischen Cast aus. Tadanobu Asano ist als Kashigi Yabushige zu sehen, ein notorischer Verräter und enger Verbündeter Toranagas. Zudem spielen Hiroto Kanai als Kashigi Omi, der junge Anführer des Fischerdorfes, in dem Blackthornes Schiff gefunden wurde, Takehiro Hira als Ishido Kazunari, ein mächtiger Bürokrat, der Toranagas Hauptrivale ist, Moeka Hoshi als Usami Fuji, eine Witwe, die inmitten des Kampfes ihres Lords eine neue Aufgabe finden muss, Tokuma Nishioka als Toda Hiromatsu, Toranagas vertrauter General und engster Freund, Shinnosuke Abe als Toda Hirokatsu, Marikos eifersüchtiger Ehemann. Yuki Kura als Yoshii Nagakado, der forsche Sohn Toranagas, der sich unbedingt beweisen will, und Fumi Nikaido als Ochiba no Kata, die verehrte Mutter des Erben, die vor nichts zurückschreckt, um Toranaga und dessen Bedrohung der Macht ihres Sohnes ein Ende zu setzen. «Shōgun» wurde von Rachel Kondo und Justin Marks entwickelt, letzterer fungiert auch als Showrunner und ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca und Kondo. FX Productions zeichnet für die Produktion verantwortlich.