Zahlreiche Weihnachtsspecials bei FOX

US-Fernsehen

Der US-Sender hat auch wieder Weihnachtsgeschichten seiner Serien im Programm.

Während die Weihnachtszeit 2023 näher rückt, packt FOX eine festliche Liste mit unanständigen und netten Weihnachtsprogrammen aus. Zu den neuen Feiertagsspecials, die in dieser Saison auf FOX starten, gehören:: Unbeschwerte Lacher und schöne Erinnerungen aus dem Jahr 2023 mit dem dritten TMZ-Jahresrückblick auf die Top-Stories des Jahres aus. Harvey Levin, das TMZ-Team und einer Reihe prominenter Gäste sind am Dienstag, den 5. Dezember, auf Sendung.: In dieser brandneuen Sendung, die an zwei Abenden ausgestrahlt wird, begrüßt Gordon Ramsay neun junge kulinarische Kandidaten, die saisonale Köstlichkeiten zu Weihnachten, Chanukka, Kwanzaa, dem Mondneujahr und mehr zubereiten. Die Show wird am Sonntag, den 10. Dezember, und Montag, den 11. Dezember, Weihnachten einläuten.: Feiertagspracht und maskierte Fröhlichkeit treffen am Dienstag, den 12. Dezember in diesem Weihnachtsspecial aufeinander, das brandneue, atemberaubende Überraschungsauftritte von Kandidaten aus Staffel zehn.: Will Arnett moderiert dieses zweite jährliche Event-Special zu den Feiertagen, das am Montag, 18. Dezember, und Dienstag, 19. Dezember, ausgestrahlt wird.FOXs animierte Fan-Lieblinge feiern die Saison mit brandneuen Episoden zu den Feiertagen, beginnend mit einer speziellen Thanksgiving-Episode von «The Simpsons», die am Sonntag, den 19. November ausgestrahlt wird, und am Sonntag, den 17. Dezember, eine ganze Stunde Weihnachtsspaß mit «Bob's Burgers» und «Family Guy».