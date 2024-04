Rundschau

Das Erste verfilmte das Buch des Wirtschaftsministers, in Großbritannien ist ein erfolgloser Comedian gestrandet und «Dead Boy Detectives» wirkt wie ein Überraschungshit.

«Dead Boy Detectives» (seit 25. April bei Netflix)

«Baby Reindeer» (seit 11. April bei Netflix)

«The Spiderwick Chronicles» (seit 19. April bei Roku)

«The Spencer Sisters» (seit 26. April bei Sky/Wow)

«Die Flut – Tod am Deich» (seit 25. April in der ARD Mediathek)

Wirst du auch von nervigen Geistern verfolgt? Haben dir Dämonen deine wichtigsten Erinnerungen gestohlen? Dann können dir vielleicht die Dead Boy Detectives helfen.Als ein erfolgloser Comedian einer verletzlichen Frau eine freundliche Geste zeigt, entwickelt sich daraus eine quälende Besessenheit, die ihr beider Leben zu zerstören droht.Die Familie Grace zieht in das Haus ihrer Vorfahren und entdeckt, dass es tatsächlich magische Kreaturen gibt.Der Chef nervt genauso wie der Freund, der fremdgeht: Darby Spencer (Stacey Farber) zieht die Reißleine, kündigt ihren Polizei-Job samt Beziehung und wagt einen Neuanfang - ausgerechnet in ihrem Heimatort bei ihrer Mutter, einer gefeierten Krimi-Autorin (Lea Thompson). Ein Auftrag und ein dicker Batzen Geld motiviert die beiden, zusammen zu arbeiten. Mutter und Tochter gründen eine Privatdetektei.Eine verheerende Nordseesturmflut reißt das Dorf Stegebüll ins Verderben. Aus der Familie des Deichgrafen Hauke Haien (Detlev Buck) überlebt nur die kleine Tochter Wienke, die unter anderer Identität in einem Heim für betreutes Wohnen aufwächst. Als die inzwischen 18-Jährige (Philine Schmölzer) wissen möchte, wer sie eigentlich ist, macht die Vollwaise ihren Retter von damals ausfindig: Haiens „Ziehsohn“ Iven (Anton Spieker), der im Hamburger Rotlichtmilieu arbeitet.