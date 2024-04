Tim Raues «Star Kitchen» schlägt im Juni bei Prime Video auf

TV-News

Prime Video präsentiert sechs Folgen der Food-Reality-Serie, die sich mit Köchen beschäftigt, die ihren ersten beziehungsweise weitere Michelin-Stern erkochen wollen.

Ende Februar hatte Amazons Streamingdienst Prime Video zahlreiche deutsche Neuentwicklungen vorgestellt. Darunter war auch eine von Tim Raue präsentierte Food-Reality mit dem Titel. Das von Warner Bros. International Television Production Deutschland produzierte Sendung hat nun einen Starttermin erhalten. «Star Kitchen» wird am 1. Juni auf der Plattform erscheinen, alle sechs Folgen erscheinen auf einen Schlag und sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz abrufbar.In Food-Reality-Serie begleitet der renommierte 2-Sterne-Koch aus Berlin aufstrebende junge Köche auf ihrem turbulenten Weg zum ersten oder nächsten Michelin Stern. Dabei taucht die Serie in die faszinierende Welt der Sterneküche ein und beleuchtet insbesondere den persönlichen Lebensweg der Protagonisten mit ihrem Ziel, einen oder mehrere Sterne zu erkochen. Neben den Einblicken in den Werdegang der Köche und die Höhen und Tiefen ihres Wegs zur Michelin-Verleihung 2024, gibt die Serie persönliche Einblicke in die Karriere und die persönliche Geschichte von Sterne-Koch Tim Raue.Mit dabei sind Ricky Saward, dem einzigen mit einem Michelin-Stern prämierten Vegan-Koch Deutschlands, Alina Meissner-Bebrout, Inhaberin des Restaurants „Bi:Braud“ in Ulm, Stephan Krogmann des Gourmet-Restaurant „Hilmar“ im Superior-Schlosshotel Münchhausen, Luisa Jordan, die regionale Schätze und Einflüsse aus der ganzen Welt kombiniert, sowie Christoph Kunz des Münchner Lokals „KOMU“. Hinter «Star Kitchen mit Tim Raue» steht Regisseurin Martina Hänsel. Christoph Jens fungiert als Executive Producer. Produzenten sind René Jamm und Björn Tanneberger.