«Heartstopper» mit Hayley Atwell & Co.

Neben der Schauspielerin Atwell wurden auch Jonathan Bailey und Eddie Marsan für die dritten Staffel gecastet.

Der Streamingdienst Netflix hat eine dritte Staffel vonbestellt. In der neuen Runde wird unter anderem Hayley Atwell zum Cast stoßen, die man aus «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» kennt. Sie verkörpert die Figur von Diane, die Tante von Nick (Kit Connor), die ihn mit in den Sommerurlaub nach Menorca nimmt und ihm einige wichtige Ratschläge bezüglich seiner Beziehung zu Charlie (Joe Locke) geben muss.In der dritten Staffel von «Heartstopper» wird Eddie Marsan («Back to Black») die Rolle von Geoff übernehmen, Charlies klugen und geradlinigen Therapeuten, der erstmals in den «Heartstopper»-Graphic-Novels auftaucht. Jonathan Bailey («Fellow Travelers») wird einen Cameo-Auftritt als Jack Maddox haben, ein auf Instagram berühmter Klassizist und Promi-Schwarm von Charlie.Die offizielle Beschreibung der Staffel gibt Aufschluss über die Inhalte: „Charlie möchte Nick mitteilen, dass er ihn liebt. Auch Nick hat Charlie etwas Wichtiges mitzuteilen. Nach dem Ende der Sommerferien und dem Verlauf der Monate wird den Freunden klar, dass das neue Schuljahr sowohl seine Freuden als auch seine Herausforderungen mit sich bringen wird. Sie lernen sich und ihre Beziehungen besser kennen, planen gesellschaftliche Veranstaltungen und Partys und denken über die Wahl der Universität nach.“ Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jeder lernt, sich auf die Menschen zu verlassen, die er liebt, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft.