Chuck Lorre findet Hauptdarstellerin

US-Fernsehen

Leanne Morgan wird die Hauptrolle in der neuen Multi-Camera-Sitcom spielen.

Die Schauspielerin Leanne Morgan wird laut „Variety“ die Hauptrolle in einer noch namenlosen Sitcom für den amerikanischen Streamingdienst Netflix übernehmen. Chuck Lorre und Morgan haben die Sitcom zusammen mit Susan McMartin entwickelt. Lorre steht seit Jahrzehnten hinter erfolgreichen Sitcoms wie «Two and a Half Men» und «The Big Bang Theory».Netflix hat bisher 16 Episoden in Auftrag gegeben, gleichzeitig wurden auch zwei Stand-up-Shows von Morgan bestellt. "Davon habe ich seit meiner Kindheit geträumt, und ich kann nicht glauben, dass es wahr geworden ist! Als ich vor 25 Jahren mit Comedy anfing, war es mein Ziel, in einer Sitcom mitzuspielen", sagte Morgan. "Das zeigt, dass es nie zu spät ist und Träume wahr werden können. Ich bin eine Großmutter aus Tennessee und jetzt habe ich eine Fernsehshow mit Chuck Lorre und Netflix. Was in der Welt!"In der offiziellen Logline zur Serie heißt es: "Leannes Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als ihr Mann sie nach 33 Jahren wegen einer anderen Frau verlässt. Als Großmutter und in den Wechseljahren neu anzufangen, ist nicht gerade das, was sie sich vorgestellt hat, aber mit der Hilfe ihrer Familie wird sie dieses neue Kapitel mit Anmut, Würde und Wackelpudding bewältigen.""Wenn Sie auch nur zehn Sekunden von Leanne Morgans Stand-Up gesehen haben, dann wissen Sie, was für eine einzigartige komödiantische Kraft sie ist", sagte Lorre. "Das Thema des Neuanfangs ist universell, und ich kann mir niemanden vorstellen, der Herz und Komik besser verbinden kann als Leanne. Ich wusste, dass ich mit ihr zusammenarbeiten musste, und ich freue mich so sehr, diese Geschichte auf Netflix zu bringen."Als Studio fungiert Warner Bros. Television. "Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Leanne Morgan zu vertiefen, deren einzigartige und urkomische Stimme die Zuschauer mit ihrem Netflix-Debüt im letzten Jahr begeistert hat, und mit dem legendären Chuck Lorre wieder zusammenzukommen", sagte Tracey Pakosta, Netflix' Leiterin des Bereichs Comedy. "Wir freuen uns auf ihre Zusammenarbeit bei der nächsten großen Netflix-Comedyserie."