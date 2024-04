YouTube steigert Werbeeinnahmen deutlich

Wirtschaft

Die Google-Suche und das Cloud-Geschäft von Alphabet entwickeln sich weiterhin hervorragend.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. In Mountain View gab das Unternehmen einen Umsatz von 80,539 Milliarden US-Dollar bekannt. Im Vorjahreszeitraum waren es 69,787 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kletterte in den Monaten Januar, Februar und März 2024 von 15,051 auf 23,662 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 15,051 Milliarden auf 23,662 Milliarden US-Dollar.Die Google-Suche dominiert nach wie vor das Geschäft und ist erneut stark gewachsen. Alphabet verdiente mit diesem Geschäftsfeld 46,156 Milliarden US-Dollar, im Vorjahreszeitraum waren es 40,359 Milliarden US-Dollar. Die Werbeeinnahmen von YouTube kletterten von 6,693 auf 8,090 Milliarden US-Dollar. Das Google-Netzwerk entwickelte sich mit 7,413 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 7,496 Milliarden US-Dollar moderat. Die Bezahldienste, Plattformen und sonstigen Dienste - sowie die YouTube-Premiumgebühren - wuchsen von 7,413 auf 8,739 Milliarden US-Dollar. Die Google Cloud verbesserte sich auf 9,574 Milliarden US-Dollar (Q1 2023: 7,454 Milliarden).Mit den Google-Diensten wurden 70,398 Milliarden US-Dollar umgesetzt, nach Abzug der Kosten blieben 27,897 Milliarden US-Dollar übrig (Vorjahresquartal: 21,737 Milliarden). Die Cloud verbesserte sich von 191 auf 900 Millionen US-Dollar Gewinn. Andere Dienste machten 1,020 Milliarden US-Dollar Verlust, weitere Alphabet-Aktivitäten verschlangen 2,305 Milliarden US-Dollar. In den Vereinigten Staaten setzte Google 38,737 Milliarden US-Dollar um, in allen anderen Teilen Nord-, Mittel- und Südamerikas nur 4,653 Milliarden US-Dollar. In Europa und Afrika wurden 23,788 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, in Asien und Pazifik 13,289 Milliarden US-Dollar.Sundar Pichai, CEO, sagte: "Unsere Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die starke Leistung von Search, YouTube und Cloud wider. Wir sind mit unserer Gemini-Ära gut vorangekommen und es gibt eine große Dynamik im gesamten Unternehmen. Unsere Führungsrolle in der KI-Forschung und -Infrastruktur sowie unsere globale Produktpräsenz positionieren uns gut für die nächste Welle der KI-Innovation."