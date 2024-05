Neue Geschichten von «Renovation Aloha»

US-Fernsehen

Auf der Insel Oʻahu werden Tristyn und Kamohai Kalama weiterhin renovieren.

HGTV hat eine neue Staffel mit 10 Episoden der beliebten hawaiianischen Seriemit den verheirateten Hausrenovierern Tristyn und Kamohai Kalama in der Hauptrolle bestellt. Die Serie, die in ihrer ersten Staffel mehr als 13,9 Millionen Zuschauer anlockte, wird erneut die Kalamas und ihre Großfamilie dabei begleiten, wie sie die baufälligsten Häuser auf der Insel Oʻahu in schöne Familienhäuser verwandeln. Die Premiere der neuen Staffel ist für das Jahr 2025 geplant.„Die beeindruckende Leistung der Erstausstrahlung der Serie «Renovation Aloha» bestätigt, dass sie ein sofortiger Hit für Millionen von HGTV-Zuschauern war“, sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. „Die atemberaubende und wunderschöne Kulisse von Hawaii ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Serie, aber Tristyn und Kamohais energischer Optimismus und ihre tiefe Verbundenheit mit der Familie und der Gemeinschaft sind zwei weitere Gründe, warum die Fans auf die Familie Kalamas ansprechen und warum wir ein noch größeres Publikum erwarten, wenn sie in der zweiten Staffel weitere Häuser renovieren.“In jeder Episode nehmen Tristyn und Kamohai, die auf der Insel geboren und aufgewachsen sind, umfangreiche Renovierungsarbeiten in einem der teuersten Bundesstaaten des Landes in Angriff. Zum Glück können sie sich auf die Hilfe ihrer Familie verlassen, zu der 87 Cousins und Cousinen ersten Grades gehören, von denen viele in der Baubranche tätig sind. Das Duo hat schon alles gesehen, was das Inselleben an Häusern anrichten kann, darunter verrottende Fundamente, Insektenbefall und Wasserschäden durch das tropische Klima. Angesichts der schlimmsten Immobilien, die man sich vorstellen kann, krempeln Tristyn und Kamohai die Ärmel hoch, um die Ruinen in ein Paradies für Hausbesitzer zu verwandeln.