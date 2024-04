ZDFneo dreht Coming-of-Age-Serie über heutige Männerbilder

TV-News

Hinter «Club der Dinosaurier» steht Nils Gustenhofen, dessen Drehbücher Lutz Heineking jr. inszeniert.

Für den Spartensender ZDFneo und die ZDFmediathek entsteht derzeit in der Nähe von Brüssel, Belgien, und in Nordrhein-Westfalen die sechsteilige Comedy-Serie(Arbeitstitel), die mit Shadi Eck («Asbest»), Diyar Ilhan («Like a Loser») und Tomomi Themann («Durch die Wildnis») in den Hauptrollen besetzt ist. Die Serie, die von Headautor Nils Gustenhof geschrieben wurde, der auch das Serienkonzept entwickelte, erzählt vom Erwachsenwerden und von Männerbildern in der heutigen Gesellschaft.Nachdem sie ständig von Frauen übersehen wurden, beschließen die besten Freunde und Late-Bloomer Ben (Shadi Eck) und Janni (Diyar Ilhan), dass sie dringend „männlicher“ werden müssen – und zwar sofort. Kurzerhand bestellen sie über den Schuldealer Corny (Carl Josef Statnik) ein illegales Testosteron-Präparat aus dem Darknet, das ihr heiliger Gral auf dem Weg zur „Männlichkeit“ werden soll. Praktisch über Nacht entwickeln sie Muskeln, werden selbstbewusster und schaffen es sogar gemeinsam den Klassenbully Rick (Alessandro Schuster) auszubooten, der es ebenfalls auf Klassenschwarm Suki (Tomomi Themann) abgesehen hat. Doch ihre Veränderung gestaltet sich anders als erwartet: Die Jungs verwandeln sich langsam in menschengroße Reptilien. Die Transformation können sie weder aufhalten noch ihre neuen Triebe steuern. Gemeinsam mit Bio-Ass Trine (Hannah Schiller) finden sie heraus, dass sie gar kein Testosteron, sondern die neuartige Chemikalie einer Geheimorganisation eingenommen haben. Als die Hintermänner dieser Organisation auftauchen und Rick ebenfalls die Tabletten schluckt, gerät die Situation außer Kontrolle. Ben und Janni werden von einst besten Freunden zu erbitterten Feinden.In weiteren Rollen sind Sonja Gerhardt, Max Mauff, Tom Beck, Lilly Krug, Margarita Nigmatullin, Tomomi Themann, Serkan Kaya, Doris Golpashin und Henning Baum zu sehen. Als Regisseur wirkt Lutz Heineking jr., weitere Autoren sind neben Gustenhofen auch Mascha Schlubach, Christoph Mathieu, Oliver Rieche und Regine Bielefeldt. «Club der Dinosaurier» ist eine Koproduktion von Syrreal Entertainment (Produzenten: Sigi Kamml, Christian Alvart, Timm Oberwelland), Eitelsonnenschein (Produzenten: Marco Gilles, Lutz Heineking jr., Danny Fischer) und CBS-Studios (Produzentin: Lindsey Martin). Auch das belgische Unternehmen Frakas Productions ist mit an Bord. Die Dreharbeiten laufen noch bis Mitte Juni, ein Sendetermin steht noch nicht fest.