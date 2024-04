«ARD Wahlarena» auf 6. Juni terminiert

TV-News

Ellen Ehni und Gunnar Breske laden die Spitzenkandidaten zur Europawahl ein.

Am Donnerstag, den 6. Juni 2024, steht der Donnerstagabend im Zeichen der Europawahl. Das Erste beginnt um 20.15 Uhr mit der «ARD Story» mit dem Thema. In dieser 45-minütigen Dokumentation zeichnet Markus Preiß ein differenziertes Bild von Deutschland und Europa – nur wenige Tage vor der entscheidenden Wahl am 9. Juni 2024.Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) und der Mitteldeutsche Rundfunk (mdr) organisieren zwischen 21.00 und 22.30 Uhr diemit Ellen Ehni und Gunnar Breske. Seit fünf Jahren ist Ursula von der Leyen die Präsidentin der Europäischen Kommission, die diesen Titel verteidigen möchte. Noch ist unklar, welche anderen Spitzenkandidaten geladen werden. Die Progessive Allianz der Sozialdemokraten (mit der SPD) geht mit Nicolas Schmitt ins Rennen, für die Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa geht Marie-Agnes Strack-Zimmermann ins Rennen.Nach den von Ingo Zamperoni moderierten «Tagesthemen» läuft die Dokumentation. «ARD-Story»-Reporterin Isabel Schayani macht einen Realitätscheck. Forderungen und Versprechen von Politikerinnen und Politikern auf der einen Seite, die Realität auf der anderen. Nimmt Deutschland zu viele Flüchtlinge auf oder bekommen die Kommunen zu wenig Unterstützung? Wieso werden viel weniger Menschen abgeschoben als angekündigt? Diese und weitere Fragen sollen beantwortet werden.