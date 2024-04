Kabel Eins zeigt wieder «Zwischen Meer und Maloche»

TV-News

Der Unterföhringer Sender porträtiert in der Doku-Soap Menschen, die dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.

Sieben Jahre zogen ins Land, bis Kabel Eins die Doku-Soapim vergangenen Herbst reaktivierte. Nach einer schwachen ersten Staffel im Sommer 2016 strahlte der Unterföhringer Sender im vergangenen November und Dezember vier neue Folgen aus, in denen Deutsche und ihre Partner bei ihren Job-Herausforderungen im Ausland. Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen.Das Comeback verlief ähnlich erfolgreich wie 2016, immerhin traf der durchschnittliche Zielgruppen-Marktanteil von 3,6 Prozent einigermaßen den heutigen Senderschnitt. Zu Beginn des aktuellen Jahres lief die zweite Staffel erneut, diesmal im Morgenprogramm immer sonntags. Die Geschichten aus Ibiza, Mallorca, Gran Canaria, Los Angeles und Florida sollten den Kabel-Eins-Zuschauern somit recht gut bekannt sein, dennoch erzählt man sie nun erneut in der Primetime – wenn auch in leicht anderer Form.Kabel Eins zeigt am Donnerstag, 16. Mai, um 20:15 Uhr erneut «Zwischen Meer und Maloche». Dabei handelt es sich aber nicht um 1:1-Wiederholungen, sondern um die Szenen der zweiten Staffel, die teilweise neugeschnitten wurden. Zu sehen sind die Ibiza-Malocher Lars und Anke, die die Nummer eins mit Jeeptouren auf der Baleareninsel werden wollen, bisher jedoch erfolglos waren. Außerdem will „Porsche-Dieter“ mitsamt Familie und Auto-Business raus aus L.A., allerdings fehlt aktuell das Geld für einen Neustart in Florida. Gastronom „Rainbow-Rüdiger“ hat auf Gran Canaria derweil mit Gesundheits- und Personal-Problemen zu kämpfen.