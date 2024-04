«Pinocchio» landet beim Disney Channel

TV-News

Außerdem steht eine Free-TV-Premiere für «Peter Pan und Wendy» an.

Am Dienstag, den 14. Mai 2024, strahlt der Disney Channel aus. Die Disney-Neuverfilmung ist eine Kombination aus Realfilm und Computeranimationen. Ursprünglich war der Spielfilm eine Eigenproduktion für den Streamingdienst Disney+ . Hinter dem Robert steckten Robert Zemeckis und Chris Weitz, als Hauptdarsteller konnte Tom Hanks gewonnen werden.Der Spielfilm bekam schlechte Bewertungen. Nur wenige Monate später launchte Netflix eine weitere Version des Stoffes. «Pinocchio» wurde von Guillermo del Toro ebenfalls verfilmt und bekam gute Noten. Zurück zur Disney-Version: Um ein echter Junge zu werden, lässt sich die berühmte Holzpuppe „Pinocchio“ auf ein spannendes Abenteuer ein. Geschnitzt von seinem „Vater“ Geppetto (Tom Hanks), der sich nichts sehnlicher wünscht als einen kleinen Sohn, erweckt eines Nachts die Blaue Fee (Cynthia Erivo) seine kleine Holzmarionette Pinocchio zum Leben. Trotz aller guten Vorsätze und der Warnungen der gewissenhaften Grille Jiminy (Joseph Gordon-Levitt) zieht Pinocchio voller Neugier und Abenteuerlust los, um die weite Welt zu erkunden. Doch schon bald gerät er von einem Schlamassel in das nächste.Eine Woche später strahlt der Disney Channel auchaus. In der Neuauflage des Romans von J.M. Barrie und des Zeichentrickklassikers von 1953, hat das junge Mädchen Wendy Darling (Ever Anderson) Angst, ihr Elternhaus zu verlassen und trifft auf Peter Pan (Alexander Molony), einen Jungen, der nicht erwachsen werden will. Gemeinsam mit ihren Brüdern und der Fee Tinkerbell reist sie mit Peter in die magische Welt von Nimmerland. Dort trifft sie auf den bösen Piratenkapitän Käpt’n Hook (Jude Law) und begibt sich auf ein spannendes Abenteuer, das ihr Leben für immer verändern wird. Die Regie des Abenteuerfilms aus dem Jahr 2023 führte David Lowery.