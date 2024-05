Universal Pictures startet Podcast

Kino-News

Die Video- und Audioproduktion heißt «Seen on Screen».

Universal Pictures und Rotten Tomatoes produzieren ab sofort den Podcast, der von Rotten Tomatoes-Redakteurin Jaqueline Coley moderiert wird. Alle zwei Wochen soll zunächst ein neuer Film entstehen, der einen Blick hinter die Kulissen von Universal Pictures-Produktionen wirft und Mitarbeiter des Unternehmens einbezieht. Rotten Tomatoes gehört zu 75 Prozent der NBC-Tochter Fandango.Auch «Seen on Screen» will den Hörern die Zusammenhänge der Filmindustrie näher bringen. In den Episoden werden die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten in einem großen Studio vorgestellt und die Vielfalt der Universal-Mitarbeiter hervorgehoben. „Filme haben die einzigartige Fähigkeit, uns zu vereinen - sie spiegeln uns entweder selbst wider oder geben uns Einblicke in Perspektiven und Erfahrungen, die sich von unseren eigenen unterscheiden, die es aber wert sind, erforscht zu werden“, sagt Dwight Caines, Präsident von Universal Pictures Domestic Marketing.Caines weiter: „Der «Seen on Screen»-Podcast feiert die integrative Kultur unseres Studios, indem er die Menschen in den Mittelpunkt stellt, die beispielhaft dafür sind, warum Universal ein großartiger Arbeitsplatz ist. Wir wollten Unterhaltungsgespräche fördern, die zum Nachdenken anregen und die Auswirkungen von Repräsentation und Inklusion aufzeigen.“„Ich bin begeistert, mit der Universal Filmed Entertainment Group an dem neuen «Seen on Screen»-Podcast zu arbeiten“, sagte Coley. "Filme sind eine magische Erfahrung, und ich freue mich darauf, Universal-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu treffen und mit ihnen darüber zu sprechen, welche Filme sie inspiriert, bewegt und zum Besseren verändert haben, während ich ein paar lustige Spiele zum Thema Film spiele.