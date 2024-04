Paris Hilton produziert Dokuserie

US-Fernsehen

Das Unternehmen 11:11 Media lizenziert das Sachbuch „Toxic“ der Autorin Sarah Ditum.

Das Sachbuch „Toxic: Women, Fame, and the Tabloid 2000s" von Sarah Ditum wird von Paris Hiltons Firma 11:11 Media verfilmt. Das Werk handelt von der Frauenfeindlichkeit in der Popkultur der frühen 2000er Jahre. Die Produktionsfirma will das Werk als Doku-Serie umsetzen, in der Buchvorlage stehen neun weibliche Prominente im Vordergrund."Als ich 'Toxic' entdeckte, war ich sofort von der Tiefe von Sarahs Engagement, ihrer Recherche und ihrem Schreiben beeindruckt", sagte Hilton. "Sarahs Arbeit hat mich dazu inspiriert, mir 'Toxic' als eine Dokumentarserie vorzustellen, in der wir eine Plattform für ähnliche Geschichten von Menschen bieten können, die sich durch eine intensive öffentliche Kontrolle kämpfen mussten, um ihre Geschichte aus einer Zeit zurückzuholen, in der sie wenig Kontrolle hatten.In Zusammenarbeit mit 11:11 Media wird Ditum an der Verfilmung arbeiten und dabei auf die Recherchen zurückgreifen, die sie beim Schreiben des Buches gesammelt hat. "'Toxic' war immer dazu gedacht, die Frauen, über die ich schreibe, wieder in den Mittelpunkt ihrer eigenen Geschichten zu stellen", so Ditum. "Mit Paris und ihrem Team zusammenzuarbeiten, um das Buch ins Fernsehen zu bringen, ist wie eine Heimkehr für das Projekt, und ich bin unglaublich gespannt, was sie in die nächste Phase von 'Toxic' einbringen werden."