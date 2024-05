Podstars

Deutschlandfunk Nova startete einen Podcast über Alltagsökonomie.

Am 18. Januar 2024 startete ein neues Podcast-Abenteuer, das den Hörern Zusammenhänge der Wirtschaft näherbringen will. Mit dem Titelverspricht dieser Podcast, die großen Fragen der Wirtschaftswelt auf unterhaltsame und verständliche Weise zu behandeln. Die Hosts Anne-Catherine, Bo, Gregor und Marcus treffen sich alle zwei Wochen und erkunden die neuesten Wirtschaftsthemen und überraschen dabei oft mit einem "What-the-Fuck-Moment".«What the Wirtschaft?!» ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova, der sich zum Ziel gesetzt hat, jungen Menschen einen leichteren Zugang zu Wirtschaftsthemen zu ermöglichen. Dabei sollen die Hörer erkennen, dass Wirtschaftsphänomene ein integraler Bestandteil ihres täglichen Lebens sind, angefangen bei den Produkten, die sie kaufen, bis hin zu den Dienstleistungen, die sie nutzen.In diesem Podcast wird bewusst auf Fachjargon verzichtet, um die Themen so verständlich wie möglich zu erklären. Anstatt komplizierter Begriffe zu verwenden, setzen die Hosts auf konkrete Fragen und Beispiele aus dem Alltag. Sie erklären wirtschaftliche Zusammenhänge anhand von einfachen Analogien und machen so auch komplexe Themen für die Hörer zugänglich.«What the Wirtschaft?!» behandelt eine Vielzahl von Themen, von den grundlegenden Mechanismen des Marktes bis hin zu aktuellen Wirtschaftsfragen. Dabei werden nicht nur große Trends und Phänomene diskutiert, sondern auch alltägliche Situationen und Kuriositäten, die mit der Wirtschaft in Verbindung stehen. Die Hosts nutzen Referenzen aus der Popkultur und bringen gelegentlich ein wenig Humor in die Diskussion und machen die Themen so leichter verdaulich.Die Veröffentlichung erfolgt jeden zweiten Donnerstag um 15:00 Uhr in der Dlf Audiothek, einem digitalen Angebot des Deutschlandfunks. Darüber hinaus sind die Folgen auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar, darunter Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und viele mehr. Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird «What the Wirtschaft?!» ab dem 20. Januar jeden zweiten Samstag um 7:30 Uhr auch im linearen Programm ausgestrahlt. Durch diese vielfältigen Veröffentlichungskanäle und -zeiten wird sichergestellt, dass «What the Wirtschaft?!» für ein breites Publikum zugänglich ist und dass die Hörer die Flexibilität haben, den Podcast nach ihren eigenen Vorlieben und Zeitplänen zu konsumieren.«What the Wirtschaft?!» ist mehr als nur ein Podcast über Wirtschaftsthemen. Mit seinem unterhaltsamen und zugänglichen Ansatz will er zeigen, dass Wirtschaft für jeden relevant ist und dass es Spaß machen kann, sich damit zu beschäftigen. Durch die Verwendung von klaren und verständlichen Erklärungen sowie einer Vielzahl von Themen und Beispielen aus dem Alltag schafft der Podcast eine einladende Atmosphäre, die auch für Wirtschaftsneulinge zugänglich ist.