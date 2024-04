Rosalie Thomass: Eine sehr untypische Kommissarin

Interview

Das Erste sendet am Mittwoch, den 1. Mai 2024, den Spielfilm «Mordnacht» und muss einen Mord aufklären. Es stellt sich die Frage, ob der Verdächtige auch wirklich der Täter ist.

Der Film handelt eigentlich von der Frage: wärst du, wäre ich, wäre jede durchschnittliche Person, in der Lage einen Mord zu begehen? Kann das sein, dass der „Normalo“ Gabriel Panski in der letzten Nacht seinen Rivalen getötet hat? Er selbst jedenfalls kann es kaum glauben. Und meine Figur, Leonie Winter, ist wiederum davon fasziniert, wie unglaublich dilettantisch er seine Tat vertuscht.Beim Dreh habe ich immer den Scherz gemacht, dass Leonie vielleicht gar keine Kommissarin mehr ist, längst keine Zulassung mehr hat – sie hält sich an keine Regeln, macht was sie will, ist mitunter überaus unsachlich. Dabei hat sie eine Menge Spaß an ihrer Arbeit, genießt es regelrecht, ihren Verdächtigen immer enger einzukreisen. Ihr geht es nicht um moralische Bewertungen, sondern die Frage, warum Menschen eine Tat begehen und wie sie möglichst flott die Lösung findet. Ich würde also sagen, sie ist eine sehr untypische Kommissarin im deutschen Fernsehen.Ich habe das Buch rundum gerne gelesen, was immer schon mal ein gutes Zeichen ist. Besonders das lange Verhör zwischen Leonie und Panski hat meine Spielfreude geweckt. Leonie ist so wunderbar vorbereitet auf ihr Verhör und freut sich, die Schlinge um Panskis Hals enger zu ziehen – und dann kommt doch alles anders als erwartet.München! Das Beste aus beiden Welten. Ich habe das Glück mich egal wo ich bin wohlzufühlen und durch meinen Beruf immer wieder Abwechslung zu haben.Mich hat die Arbeit als Kind und Jugendliche am Theater wirklich glücklich gemacht. Das Beobachten der erwachsenen Schauspielerinnen und Schauspieler, die konzentrierte und etwas übermütige Atmosphäre vor der Vorstellung, der Geruch hinter der Bühne – ich wusste einfach, dass diese Welt mein zuhause sein muss und wird.Auf der Fensterbank im Arbeitszimmer.Ich glaube, ein häufiges Missverständnis ist, dass eine internationale Aufmerksamkeit mehr wert wäre, als eine regionale. Oder dass hinter so einem Weg eine Absicht, ein kalkulierter Plan stecken würde. Was mich allerdings reizen würde, sind die Inhalte, die Rollen, die Amplituden, die Sandra Hüller bedienen darf - und es eben auch meisterlich tut. Unabhängig davon, wer diese Inhalte wo produziert oder abfeiert.„Wäldern“ wird ein sehr feines Mystery-Format, das sich an der Grenze zwischen den Welten bewegt – hochemotional, spannend und philosophisch.Also zunächst einmal muss man ja festhalten, dass es keinen Anbieter oder Sender gibt, der nur „gute“ Serien produziert, es ist ja zurecht auch vieles Geschmackssache. Unabhängig davon also, wie man die Inhalte findet – es ist natürlich zu bedauern, dass ein großer Player wie Sky quasi von einem auf den anderen Tag dicht macht, und damit einige Produktionen vor dem Aus standen.