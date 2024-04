Primetime-Check

Wie erfolgreich war Das Erste mit seinen Serien? Punktete RTLZWEI mit «Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?»?

4,31 Millionen Menschen verfolgten die zweite-Folge, 3,72 Millionen blieben beidran, die Serien verbuchten 16,7 und 14,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 10,2 sowie 6,2 Prozent erzielt. Mitund denwaren 2,25 und 2,17 Millionen drin, der Marktanteil belief sich auf 10,1 und 12,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden nur 3,7 und 5,9 Prozent erzielt.Mit der Dokumentationschnappte sich das 2,17 Millionen Zuschauer rund holte 8,4 Prozent bei allen sowie 5,2 Prozent bei den jungen. Mitblieben 2,06 Millionen dran, die Marktanteile beliefen sich auf 8,1 Prozent bei allen sowie 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dassahen 3,14 Millionen und 13,9 Prozent. 9,4 Prozent fuhr man bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Die «37°»-Reportagewar für 1,64 Millionen Leute interessant, dabei wurden 9,3 Prozent bei den ab 3-Jährigen geholt und 6,8 Prozent bei den jungen Leuten.erreichte bei Sat.1 0,95 Millionen Zuschauer, aber nur 3,6 Prozent in der Zielgruppe, eine alte-Folge sahen 0,82 Millionen und verbuchte 3,1 Prozent bei den Werberelevanten. Fürnahmen sich 0,79 Millionen Menschen Zeit,unterhielt 0,53 Millionen. In der Zielgruppe wurden 5,8 und 6,3 Prozent geholt. Die dritte-Folge spülte 1,13 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 14,7 Prozent.Bei VOX unterhielten(1,20 Millionen) und(0,55 Millionen) 9,8 und 5,6 Prozent der jungen Menschen. Zwei Folgen vonerreichten 0,58 und 0,56 Millionen, bei den Umworbenen standen 5,7 und 8,8 Prozent auf der Uhr.kam bei 0,79 Millionen Zuschauer an. 6,5 Prozent wurden bei den Werberelevanten geholt.