Thandiwe Newton kommt zu «Wednesday»

Die ehemalige «Westworld»-Darstellerin spielt in der zweiten Staffel mit.

Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ wird die ehemalige «Westworld»-Darstellerin Thandiwe Newton in der zweiten Staffel vonmitspielen. Genaue Details zu ihrem Charakter werden - wie üblich - unter Verschluss gehalten. Erst letzte Woche wurde Steve Buscemi verpflichtet.Bisher ist nur wenig über die neue Staffel von «Wednesday» bekannt, außer dass Jenna Ortega als titelgebende Tochter der Addams Family zurückkehren wird, die ihre Teenagerjahre durchlebt. Am Ende der ersten Staffel gelingt es Wednesday, eine Reihe grausamer Morde aufzuklären und einen Versuch zu vereiteln, die Nevermore Academy und ihre Schüler zu vernichten.Die Schöpfer von «Wednesday» sind Alfred Gough und Miles Millar, die auch als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Tim Burton führte bei den ersten vier Episoden der ersten Staffel Regie und ist auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt. Weitere ausführende Produzenten sind Steve Stark von Toluca Pictures und Andrew Mittman von 1.21 Entertainment sowie Kevin Miserocchi von der Tee and Charles Addams Foundation, Kayla Alpert, Jonathan Glickman von Glickmania, Gail Berman, Tommy Harper und Kevin Lafferty. Das Studio ist MGM Television.