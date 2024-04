Lionsgate hält Gary Goodman

US-Fernsehen

Der Produktionsleiter erhält beim Fernsehstudio einen neuen Kontrakt.

Die Verantwortlichen von Lionsgate Television haben mit Produktionsleiter Gary Goodman einen neuen Mehrjahresvertrag ausgehandelt. Er wird seine Rolle als Executive VP of Worldwide Productions beibehalten. Außerdem wird er weiterhin die Produktion der Dramaserien des Studios sowie die TV-Produktionsstätten an der Ostküste in Yonkers, N.Y., Atlanta und einen neuen Standort, der in Kürze in Newark, N.J. eröffnet wird, beaufsichtigen.„Gary ist seit fast 20 Jahren als Produktionsleiter für unseren Erfolg verantwortlich. Er hat uns erfolgreich durch die Pandemie und den Doppelstreik im letzten Jahr geführt, mit minimalen Unterbrechungen und Ausfallzeiten“, so Kevin Beggs, Vorsitzender/Chief Creative Officer der Lionsgate Television Group, und Sandra Stern, stellvertretende Vorsitzende, in einer gemeinsamen Erklärung. „Er war eine treibende Kraft bei der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten mit neuen Studioeinrichtungen und wird auch in Zukunft ein wertvolles Mitglied unseres TV-Führungsteams und eine Quelle innovativer Produktionserfahrung sein.“Für Lionsgate betreute Goodman unter anderem Serien wie «Mad Men», «Orange is the New Black», «Weeds» und «Nurse Jackie». Außerdem war er für mehrere Folgen des Starz-Franchises «Power» verantwortlich. Zuletzt führte er Regie beim John Wick-Prequel «The Continental».