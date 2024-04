Frank Buschmann hört als NFL-Kommentator auf

TV-News

Buschmann hat sich dazu entschlossen, seinen Vertrag nicht zu verlängern, bleibt RTL aber für andere Leuchtturm-Formate treu.

Ende des Jahres feiert Sport-Kommentator Frank Buschmann seinen 60. Geburtstag, was für ihn offenbar eine besondere Marke darstellt. Denn gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung hat der Moderator nun erklärt, dass er künftig im Fernsehen kürzertreten wolle. Konkret geht es um seine Ausgabe bei der National Football League (NFL), deren Übertragungsrechte RTL im vergangenen Jahr erworben hatte. Buschmann begleitete als Kommentator wie zu «ranNFL»-Zeiten die Spiele. Nach nur einem Jahr verlässt er nun aber das «RTL NFL»-Team. RTL hat den Abschied inzwischen bestätigt.„Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel nachgedacht, in mich hineingehört und mich letztlich dazu entschieden, meinen Vertrag bei RTL NFL nicht mehr zu verlängern“, wird Buschmann zitiert. Dem Kölner Sender wird er aber weiterhin treu bleiben: „In der Unterhaltung haben wir bei RTL ja noch einige gemeinsame Projekte vor der Brust, auf die ich mich sehr freue. Wir haben in der ersten RTL-NFL-Saison ganz viele neue Menschen für diesen tollen Sport begeistert, für mich jedoch endet das Kapitel NFL an dieser Stelle. Der gesamten Crew vor und hinter der Kamera wünsche ich für den weiteren Weg ganz viel Spaß und natürlich maximalen Erfolg.“Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, sagt zum NFL-Abschied: „Buschi hat mit seiner überragenden Football-Expertise und mitreißenden Energie einen großen Beitrag zum Erfolg der ersten NFL-Saison bei RTL geleistet. Dafür danken wir ihm herzlich und freuen uns sehr, dass er unsere Entertainment-Hits wie Ninja Warrior und Top Dog auch weiterhin bereichern wird.“In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26. April, überträgt der RTL-Sender Nitro denab 1:00 Uhr. Für die Moderation sind Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Jan Stecker, Mitja Lafere, Alexander von Kuczkowski, Adrian Franke und Christoph Kröger eingeteilt.