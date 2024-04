TV-News

Halbzeit bei «Big Brother»: Neue Bewohner & Sendezeit

Veit-Luca Roth von 22. April 2024, 16:24 Uhr

Ab Mai läuft die Entscheidungsshow in Sat.1 nur noch als Aufzeichnung. Die Live-Variante gibt es live etwas früher bei Joyn, in Sat.1 rückt «Big Brother» deutlich später in die Nacht.

Trotz der schwachen Ergebnisse im linearen Fernsehen zeigt man sich bei Joyn mit «Big Brother» sehr zufrieden. In einer am Montag verschickten Mitteilung sprach man von «Big Brother» als „großem Wachstumstreiber“. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, hieß es: „Der «Big Brother – 24 Stunden Livestream» kann die Viewtime pro User von Woche zu Woche kontinuierlich steigern. Im Durchschnitt schaut jeder Livestream-Nutzer über vier Stunden «Big Brother» pro Tag und übertrifft damit die Werte des 24/7-Livestreams von «Promi Big Brother» Ende 2023.“ Auch die Viewtime der Tageszusammenfassungen liege „mit einer Steigerung von neun Prozent deutlich über den Werten der Startwoche“, hieß es weiter. 100 Tage soll der Gewinner vonim Container verbracht haben. Inzwischen feiert Joyn mit seinem Reality-Format Bergfest, von den 17 Kandidaten sind noch neun übrig. Vier Bewohner wurden rausgewählt, dazu haben drei Kandidaten die TV-Show freiwillig verlassen. Ohne konkretere Nennung der Regelverstöße wurde zudem Angela Anan der Sendung verwiesen. Die verbliebenen neun Kandidaten dürfen sich aber nicht über den mehr gewordenen Platz freuen, sondern müssen sich ab heute an drei neue Gesichter gewöhnen.Wie Joyn ankündigte, ziehen ab sofort die 37-jährige Bertha, die 30-jährige Luanna und der 30-jährige Simon in den Container. Auffällig: Der Streamingdienst betont bei allen drei Neuen, dass sie Single seien. Während im Container neue Menschen, die mit dem halben Aufwand ebenfalls 100.000 Euro einstreichen können, einziehen, müssen sich auch die Zuschauer auf neue Sehgewohnheiten einstellen, wobei die täglich um 21:00 Uhr bei Joyn erscheinenden Tageszusammenfassungen unangetastet bleiben. Vielmehr verändert man die Ausstrahlung der montäglichen Entscheidungsshow, die zuletzt in Sat.1 und auf Joyn parallel gegen 22:30 Uhr gesendet wurde.Ab dem 6. Mai läuft die von Jochen Schropp moderierte Sendung bereits um 21:00 Uhr live auf Joyn Sat.1 zeigt eine Aufzeichnung dann deutlich später, ab 0:20 Uhr. Im Anschluss folgen dann bis tief in die Nacht die Zusammenfassungen der jeweils zurückliegenden Woche. Der Bällchensender reagiert damit auf die schwachen Einschaltquoten, die zuletzt nur noch bei etwas mehr als zwei Prozent Marktanteil lagen.Trotz der schwachen Ergebnisse im linearen Fernsehen zeigt man sich bei Joyn mit «Big Brother» sehr zufrieden. In einer am Montag verschickten Mitteilung sprach man von «Big Brother» als „großem Wachstumstreiber“. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, hieß es: „Der «Big Brother – 24 Stunden Livestream» kann die Viewtime pro User von Woche zu Woche kontinuierlich steigern. Im Durchschnitt schaut jeder Livestream-Nutzer über vier Stunden «Big Brother» pro Tag und übertrifft damit die Werte des 24/7-Livestreams von «Promi Big Brother» Ende 2023.“ Auch die Viewtime der Tageszusammenfassungen liege „mit einer Steigerung von neun Prozent deutlich über den Werten der Startwoche“, hieß es weiter.

