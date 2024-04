AMC enthüllt «Walking Dead»-Emmys

US-Fernsehen

Die verschiedenen Serien kommen aus unterschiedlichen Kategorien.

«The Walking Dead» ist zwar beendet, wird aber bei der nächsten Primetime Emmy Gala für Furore sorgen. Der Ableger, der an das Ende der Mutterserie anknüpft und Andrew Lincoln und Danai Gurira gemeinsam vor die Kamera bringt, wird in der Kategorie Miniserie/Anthologie eingereicht.In der Kategorie Dramaserie wirdmit Norman Reedus in der Hauptrolle eingereicht. Als Titelheld hofft Reedus auf eine Nominierung als Hauptdarsteller, während sein Co-Star Clémence Poésy, die die Nonne Isabelle Carriere spielt, für eine Nebenrolle in Frage kommt. Auch Reedus' Reiseshow, die gerade in die sechste Staffel geht, wird sich um eine moderierte Non-Fiction-Serie oder ein Special bewerben.In, in der die Charaktere Maggie und Negan (Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan) in Manhattan nach Maggies Sohn (und Glenn, ruhe in Frieden) suchen, werden beide Schauspieler in den Hauptrollen zu sehen sein. Das Finale der Staffel "Doma Smo" wird sowohl für den Regisseur Gandja Monteiro als auch für den Drehbuchautor Eli Jorne repräsentativ sein.