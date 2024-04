RTLZWEI erzählt neue «B:Real»-Geschichten

TV-News

In den neuen Folgen der Nachmittags-Reality stehen Micaela Schäfer, Kader Loth, Sarah Knappik sowie Alessia und Annemie Herren im Mittelpunkt.

Im vergangenen Sommer startete RTLZWEI die Reality-Doku-Soapund versprach „echte Promis, echtes Leben“. Die ersten 15 Episoden sorgten zwar nur für durchwachsene Ergebnisse mit im Schnitt etwas mehr als vier Prozent Marktanteil. Im Herbst kehrte das von filmpool entertainment produzierte Format auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr zurück. Für die gleich 43 Episoden lief es aber nicht wirklich besser – im Gegenteil. Das Ergebnis verschlechterte auf im Schnitt 2,8 Prozent. Dennoch glaubt der Grünwalder Sender weiter an die Serie.Ab dem 13. Mai präsentiert RTLZWEI neue Folgen von «B:Real – Echte Promis, echtes Leben». Der Sendeplatz ändert sich jedoch, von Montag bis Freitag gehen die Folgen um 14:55 Uhr on air. Wie viele Folgen man diesmal orderte, ließ der Sender offen. Man hat für die dritte Staffel eine Fülle an Reality-Sternchen verpflichtet. Mit dabei sind Kader Loth und Ehemann Isi, Cosimo Citiolo, Diogo Sangre, Xenia von Sachsen, Melody Haase, Chris Broy, Eric Sindermann sowie Micaela Schäfer, Julian F.M. Stoeckel, Sarah Knappik, Claudia Obert mit Freund Max, Gabriella De Almeida Rinne, Alessia und Annemie Herren.RTLZWEI verspricht einen Blick hinter die Kulissen der vermeintlich schillernden Promi-Fassade. Es soll Licht auf so manche Boulevard-Schlagzeile geworfen werden. Unter anderem geht es um die Nachricht vom „Tortenangriff bei Sindermann-Fashion-Show“. Handelt es sich bei dem Tortenangriff während seiner Modenschau um einen von ihm initiierten PR-Gag, oder war das alles echt? Außerdem öffnen drei Jahre nach dem Tod von Willi Herren seine Tochter Alessia und Schwester Annemie ihre Türen für «B:Real». Alessia gewährt Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mama einer Tochter. Annemie spricht über ihre Krebsdiagnose und den Wunsch, wieder einen Partner an der Seite zu haben.