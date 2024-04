Primetime-Check

Wie hoch war die Reichweite für den ZDF-Film «Blindspot»? Was war für «Die Geissens» und «Davina & Shania» drin?

Das Erste präsentierte den Doku-Mix ausundvor 2,85 und 1,58 Millionen Zuschauern, die für 11,1 und 6,1 Prozent Marktanteil standen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 und 4,3 Prozent Marktanteil ausgewiesen.undwaren für 1,72 und 18,7 Millionen Zuschauer interessant, sodass die Marktanteile von 7,6 auf 11,7 respektive von 5,9 auf 7,9 Prozent stiegen.Der Psychothrillerspülte 5,03 Millionen Zuschauer ins ZDF, von denen 0,33 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Mainzer Sender freute sich über 19,5 Prozent auf dem Gesamtmarkt, bei den Jüngeren belegte man 6,7 Prozent des Marktes. Dasinformierte 3,41 Millionen Seher und fuhr 14,8 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss unterhielt1,60 Millionen Menschen, die für 11,1 Prozent standen. Bei den Jüngeren sank der Marktanteil von 6,8 auf 6,0 Prozent.Stärkstes Programm im Privatfernsehen wurdemit 3,18 Millionen Zuschauer und 14,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren mit 0,65 Millionen tolle 14,5 Prozent drin.verzeichnete um 22:15 Uhr 2,63 Millionen Interessierte und Marktanteile von 13,7 respektive 12,8 Prozent. Auchpunkte mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen zweistellig. Insgesamt sahen die VOX-Gründershow 1,36 Millionen Zuschauer. RTLZWEI schwächelte mitein wenig und erreichte vergleichsweise niedrige Werte von 0,58 Millionen Sehern und 5,1 Prozent in der Zielgruppe. Der Staffelauftakt vonblieb im Anschluss bei 0,50 Millionen und 3,7 Prozent hängen.Sat.1 erzielte mitundReichweiten in Höhe von 0,87 und 0,42 Millionen, der Zielgruppen-Marktanteil lag zunächst bei guten 7,9 Prozent, ab 22:20 Uhr bei mageren 4,4 Prozent. ProSieben generierte mit zwei-Folgen 0,67 und 0,59 Millionen Zuschauer sowie ordentliche 8,9 und 7,6 Prozent bei den Umworbenen. Drei-Episoden fielen auf zweimal 4,1 und 3,7 Prozent Marktanteil zurück, die Reichweite sank auf 0,29, 0,24 und 0,19 Millionen. Kabel Eins bewegte sich mitüber dem Senderschnitt. Der Spielfilm markierte 6,9 Prozent bei den Umworbenen, es schalteten 0,68 Millionen ein.