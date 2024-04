Fünfte «Ex on the Beach»-Staffel steht in den Startlöchern

TV-News

Wie im Vorjahr sind insgesamt 18 Folgen geplant, die in Mexiko produziert wurden.

RTL+ hat eine neue Staffel des Reality-Formatsangekündigt. Die fünfte Runde, die wie im vergangenen Jahr 18 Folgen umfassen wird, startet am 7. Mai, neue Folgen erscheinen immer dienstags auf der Kölner Plattform. Produziert wurden die neuen Folgen in einer Luxusvilla in Mexiko. Die Reise hatten insgesamt 28 flirtwillige Single-Männer und -Frauen angetreten, die nach und nach in die Villa ziehen, um festzustellen, dass auch so mancher Ex-Partner an der Show teilnimmt. Teilweise bringen die Kandidaten auch TV-Erfahrung anderer RTL-Realityformate mit, einige standen aber noch vor keiner TV-Kamera.In «Ex on the Beach» geht es um Dramen und Eifersuchtsszenen im Paradies und die Frage, welcher ehemalige Partner alte Rechnungen begleichen, eine Rückeroberung starten oder dem Ex so richtig in die Parade fahren möchte. Die Exen wollen auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden bei der Suche nach der neuen Liebe.«Ex on the Beach» ist eine Produktion von RTL Studios für RTL+. Lizenzgeber ist ViacomCBS International Studios. Das britische Original läuft seit 2014 bei MTV. Auch hierzulande lief die erste Staffel im linearen Fernsehen, RTL verzichtet aber seit 2020 auf eine Ausstrahlung, nachdem die zwölf Episoden nur sehr schwach im Spätprogramm performt hatten.