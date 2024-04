«D-Day»-Gedenken: Das Erste zeigt Feierlichkeiten

TV-News

Außerdem hat der History Channel eine zweiteilige Dokumentation für den 6. Juni angekündigt.

Anlässlich des 80. Jahrestages des „D-Day“, an dem die Alliierten an der Normandie-Küste landeten, finden sich in diesem Jahr zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus Europa in Frankreich ein. Unter anderem wird auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz vor Ort sein. Das Erste wird die Zeremonie am historischen „Omaha Beach“ am 6. Juni ab 15:10 Uhr übertragen. An der Gedenkfeier werden auch zahlreiche Veteranen, zum Teil eingeflogen aus den USA, teilnehmen.WDR-Auslandschefin Sabine Scholt moderiert die rund zweistündige Sendung mit der Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer als Studiogast. Geplant sind Live-Schalten zu Sabine Rau, ARD-Studioleiterin Paris, sowie zu Gudrun Engel, Leiterin des ARD-Studios in Washington – beide werden vor Ort in der Normandie bei der Gedenkfeier sein. Außerdem wird eine Reporterin live in einem der damals befreiten Dörfer Stimmen und Stimmung einfangen, wie die Bewohner heute diesen Gedenktag begehen. Dazu gibt es weitere Berichte und Schalten zu ARD-Korrespondenten in Moskau und London, um auch auf die aktuelle Weltlage vertiefend einzugehen.Neben dem Ersten hat bereits jetzt auch der History Channel eine Sonderprogrammierung zum 80. Jahrestages des D-Days angekündigt. Der Pay-TV-Sender zeigt am 6. Juni ab 21:55 Uhr die zweiteilige Dokumentationals deutsche TV-Premiere. Darin besucht der britische Bestsellerautor Giles Milton Schauplätze des D-Day an der Küste der Normandie und am Strand von Morfa Bychan in Wales, wo die Alliierten Übungen durchführten, und und die Ereignisse aus der Sicht derer schildert, die an vorderster Front kämpften – Alliierte, Deutsche und Franzosen.„Diese Geschichte wurde noch nie erzählt“, so Milton in der Doku, die von 3DD Production produziert wurde. „Wir kennen die Berichte der Generäle und höheren Offiziere, aber nicht die der Soldaten, viele erst 17, 18 Jahre alt, die trotz großer Angst die Befreiung Europas durchführten. Wir zeichnen das Training dieser Soldaten dar, ihre Übungen für die Erstürmung der Strände, erzählen von ihrer Fahrt über den Ärmelkanal und lassen die Männer selbst zu Wort kommen“, darunter der 100-jährige Veteran William Gladden. „Und wir folgen ihnen bei der Landung, als sie unter heftigem Maschinengewehrbeschuss der Deutschen Hitlers Atlantikwall durchbrachen, um Europa von den Nazis zu befreien.“