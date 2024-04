«Below Deck Mediterranen» geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Mit Kapitän Sandy Yawn und der beliebten Chefköchin Aesha Scott ist sie auf dem Weg zurück an den Ort, an dem ihre Segelkarriere begann.

Bravossticht am Montag, den 3. Juni, um 21.00 Uhr in Athen, Griechenland, in See für die neue Staffel. Die neunte Staffel auf Bravo mit einer 75-minütigen Supersize-Episode Premiere feiern. Die Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock zum Streamen verfügbar sein.Kapitän Sandy Yawn wird von der beliebten Chefköchin Aesha Scott begleitet, die an den Ort zurückkehrt, an dem ihre Segelkarriere begann. Ein bekanntes Gesicht aus dem letzten Charter der sechsten Staffel, Elena Dubaich, kehrt als einer der beiden Eintöpfe an der Seite von Neuling Bri Muller zurück. Weitere neue Crewmitglieder sind Küchenchef Johnathan Shillingford, Bootsmann Iain Maclean und die Deckhelfer Joe Bradley, Nathan Gallager und Gael Cameron.Die azurblauen Gewässer und die antiken Ruinen von Athen, Griechenland, bilden die Kulisse für die Rückkehr von Kapitänin Sandy, die ihr Team durch eine Saison voller neuer und gewaltiger Herausforderungen führt. Zwischen exzentrischen Gästen, einer Fülle von nächtlichen Anfragen, die ein Eingreifen erfordern, und einem noch nie dagewesenen mechanischen Problem, das alle Mann an Deck beordert, sieht sich die Crew von Anfang an stürmischen Wellen gegenüber. Zurück an Bord der 180-Fuß-Yacht M/Y Mustique, wird die Crew durch eine Reihe anfänglicher Hürden auf dem falschen Fuß erwischt. Inmitten einer Saga von verspäteten Vorräten, der Verwaltung einer komplizierten Innenabteilung und einem medizinischen Notfall bemüht sich Aesha darum, den Gästen ein Fünf-Sterne-Service-Erlebnis zu bieten. Küchenchef Jono, ein autodidaktischer kulinarischer Architekt, lernt schnell, dass er hohe Erwartungen erfüllen muss, um den Gästen seine kulinarischen Fähigkeiten zu beweisen. In der Zwischenzeit sieht sich die Deckscrew mit ihren eigenen Hürden konfrontiert und muss lernen, dass Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist, um die Saison erfolgreich zu überstehen.«Below Deck Mediterranean» wird von 51 Minds produziert. Nadine Rajabi, Wes Denton, Mark Cronin, Shane Maroufkhani, Tania Hamidi, Ryan Braun, Christian Sarabia und Zachary Klein sind ausführende Produzenten.