«20/20»-Special mit WNBA-Star Brittney Griner in Planung

US-Fernsehen

Am Mittwoch, den 1. Mai 2024, wird das Special ausgestrahlt, in dem Robin Roberts die Moderation übernimmt.

ABC News' «Good Morning America»-Ko-Moderatorin Robin Roberts hat sich mit der zweifachen Olympiasiegerin und neunfachen WNBA-All-Star Brittney Griner für ein exklusives Interview zur Hauptsendezeit zusammengesetzt. Es ist das erste Interview, das Griner nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten führt, nachdem sie in Russland festgehalten wurde. In dem umfassenden Interview spricht Griner zum ersten Mal offen über ihre erschütternde Verhaftung und die Zeit im Gefängnis, wo sie sich „weniger als ein Mensch“ fühlte und Selbstmordgedanken hatte, als sie inhaftiert war. Sie spricht auch darüber, wie sie sich im russischen Strafvollzug zurechtfindet und welche Qualen sie als - wie sie es nennt - politische Gefangene erlebt. Das Special enthüllt neue Details über die Verhandlungen hinter dem Gefangenenaustausch, der zur Freilassung von Griner führte, und begleitet sie nach Hause, wo sie ihren Seesack aus Russland auspackt und ein paar persönliche Gegenstände mitteilt, die ihr nach eigener Aussage geholfen haben, die Tortur zu überstehen.Im Februar 2022 wurde Griner bei der Rückkehr zu ihrem russischen Basketballteam während der WNBA-Nebensaison auf einem Moskauer Flughafen verhaftet, weil sie wenige Tage vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Vape-Patronen mit Cannabisöl besaß. Später wurde sie zu neun Jahren Gefängnis verurteilt und am 8. Dezember 2022 nach zehnmonatiger Haft entlassen. Roberts spricht auch mit der Anwältin Cherelle Griner, der Ehefrau von Brittney Griner, über ihre Rolle bei den Bemühungen um Brittneys Freilassung. Zu den weiteren Gesprächspartnern gehören der Sonderbeauftragte des Präsidenten für Geiselangelegenheiten, Roger Carstens, und Garners Agentin Lindsay Kagawa Colas.Zusätzlich zu diesem Special hat Griner eine exklusive Partnerschaft mit ESPN und Disney Entertainment Television geschlossen, um ihre Geschichte durch verschiedene Projekte auf deren Plattformen zu erzählen. Ein Dokumentarfilm von ESPN Films und eine Drehbuchserie mit ABC Signature sind in Arbeit. Brittney Griner's Memoiren „Coming Home“ sind ab Dienstag, 7. Mai, erhältlich.