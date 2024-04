«Report Mainz» hält die Reichweiten nicht

Quotennews

Obwohl man mit Bauträger-Pleiten bei Eigenheimen ein akutes Thema im Programm hatte, schalteten die Zuschauer nach den Serien aus.

5,81 Millionen Menschen sahen vor acht Tagen die Rückkehr von Katharina Wackernagel als Marie Gabler in der Serie, in der auch Sebastians Schwarz, Eva Bühnen und Petra Kleinert mitspielten. Die neue Folge „Das Maibaum-Massaker“ wurde von 4,31 Millionen Zuschauern gesehen und erzielte einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Die Regiearbeit von Markus Sehr zahlte sich mit 0,51 Millionen jungen Leuten und 10,2 Prozent Marktanteil aus.Beigab es im Anschluss Ärger im Haus Globisch. Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) konnte weiterhin nicht sehen und die Ehefrau Kathrin (Andrea Kathrin Loewig) musste sich mit einer pubertierenden Tochter herumschlagen. Hanna (Helena Pieske) schwänzte die Schule. „Ruhe nach dem Sturm“ verfolgten 3,72 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Mathias Luther sicherte sich 16,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,33 Millionen dabei, das bedeutete 6,2 Prozent Marktanteil.Schon in der vergangenen Woche titelte ‚Der Spiegel‘, dass der Landrat im Ahrtal von der Justiz nicht mehr verfolgt wird. Aber auch zahlreiche Insolvenzen der Bauträger machen die Menschen wütend, schließlich liegt ihr Geld in unfertigen Eigenheimen. Das von Nadia Kailouli moderierte Magazinsicherte sich 2,25 Millionen Zuschauer und fuhr 10,1 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Zuschauern waren 0,18 Millionen, das bedeutete schlechte 3,7 Prozent.Ab 22.50 Uhr saß Axel-Springer-Chef und Teil-Eigentümer Mathias Döpfner bei. 1,21 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach und schalteten bis kurz nach Mitternacht zu, der Marktanteil wurde auf 10,4 Prozent beziffert. Unter den jungen Menschen waren 0,09 Millionen möglich, der Marktanteil belief sich auf 3,8 Prozent.