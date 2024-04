Joe Tracz wird «One Piece»-Co-Showrunner

US-Fernsehen

In Kürze beginnen die Arbeiten an der zweiten Staffel der Netflix-Serie.

Die Verantwortlichen vonhaben Joe Tracz als neuen Co-Showrunner für die zweite Staffel verpflichtet. Der erfahrene Produzent wird die Serie gemeinsam mit Matt Owens leiten. Owens hat die Serie entwickelt und wird sie auch weiterhin als Showrunner betreuen."Joe hat eine Menge Enthusiasmus und Erfahrung in unsere zweite Staffel eingebracht, die dazu beitragen werden, One Piece zu neuen Höhen zu führen", so Owens. „Wir haben das unglaubliche Glück, ihn als Co-Kapitän an Bord zu haben. Die beste Crew auf den Weltmeeren wird größer! Tracz hat bereits die Serie «Percy Jackson and the Olympians» geschrieben und war dort auch als Showrunner tätig."Ich hatte das Glück, an großen Adaptionen mehrerer beliebter Serien zu arbeiten, und es gibt keine größere oder beliebtere als «One Piece»", sagte Tracz. „Ich bin ein großer Fan von Oda-sans unglaublicher Vorstellungskraft und war überwältigt von dem, was das Live-Action-Team in der ersten Staffel geschaffen hat. Es ist also ein Traum und eine Freude, an Bord der Going Merry zu sein, wenn sie für eine noch gigantischere zweite Staffel auf die Grand Line geht“.