«Neuromancer»: Callum Turner ist dabei

US-Fernsehen

Bereits im Februar wurde die Serie offiziell vorgestellt.

Callum Turner wird die Hauptrolle in dem neuen AppleTV+ Dramaübernehmen. Laut der offiziellen Beschreibung folgt das zehnteilige Drama „einem beschädigten, hochrangigen Super-Hacker namens Case (Turner), der zusammen mit seiner Partnerin Molly, einer messerscharfen Attentäterin mit Spiegelaugen, in ein Netz aus digitaler Spionage und hochkarätigen Verbrechen gestoßen wird, um einen Raubüberfall auf eine Firmendynastie mit unaussprechlichen Geheimnissen zu begehen“.Es ist nicht die erste Serie, die Turner für Apple verfilmt. Vor seiner Arbeit an der Romanadaption von William Gibson war er in der Serie «Masters of the Air» zu sehen. Dort spielte er an der Seite von Austin Butler und Barry Keogan im Zweiten Weltkrieg.«Neurmancer» wurde von den Co-Autoren Graham Roland und JD Dillard geschrieben. Während Dillard den Pilotfilm inszenieren wird, wird Roland auch als Showrunner fungieren. Außerdem sind beide als ausführende Produzenten tätig: Gibson; David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance Television; Anonymous Content; Drake, Adel „Future“ Nur und Jason Shrier für DreamCrew Entertainment; und Zack Hayden. Die Produktion wird von Skydance Television in Zusammenarbeit mit Anonymous Content durchgeführt.