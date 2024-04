Sony soll «Cluedo»-Film produzieren

US-Fernsehen

Hasbro hat mit dem Studio einen entsprechenden Vertrag ausgehandelt.

Hasbro Entertainment und Sonys TriStar Pictures und Sony Pictures Television haben über die Film- und Fernsehrechte verhandelt, um das Brettspiel Cluedo in Film und Fernsehen umzusetzen. In den USA ist das Spiel unter dem Namen Clue bekannt."Sony ist der perfekte Partner für die Adaption eines kulturell so bedeutenden und geheimnisvollen Spiels wie Clue", so Zev Foreman und Gabriel Marano, die Hasbro-Chefs für Film und Fernsehen. „Nicole Brown, Katherine Pope und ihre Teams sind großartige Kreative und die idealen Partner, um uns dabei zu helfen, 75 Jahre später herauszufinden, ob es Colonel Mustard im Wintergarten mit dem Kerzenständer war“.Es ist nicht das erste Mal, dass das beliebte Brettspiel als Format umgesetzt wird. Bereits 1985 produzierte Universal Pictures den gleichnamigen Spielfilm mit Tim Curry, Madeline Khan und Christopher Lloyd. Später versuchte man sich an einer Adaption mit Ryan Raynolds und FOX arbeitete an einer Zeichentrickserie «Clue». Im Jahr 2011 wurde eine Miniserie auf dem Kabelsender The Hub ausgestrahlt.