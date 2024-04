ABC News Studios trifft auf Jon Bon Jovi

US-Fernsehen

Das einstündige Special hat am Sonntag, den 28. April, auf ABC Premiere.

ABC News Studios kündigte heute ein einstündiges Special an, das ein exklusives Interview von «Good Morning America»-Ko-Moderator Michael Strahan mit der legendären Rock-Ikone Jon Bon Jovi enthält.wird am Sonntag, den 28. April, um 22.00 Uhr auf ABC ausgestrahlt und am nächsten Tag auf Hulu zu sehen sein.In dem offenen Gespräch reflektiert Bon Jovi über seinen Weg zum Frontmann einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten und die Herausforderungen, denen er und die Band auf dem Weg dorthin gegenüberstanden. Bon Jovi gibt Strahan eine ehrliche Einschätzung seines Gesundheitszustands nach einer fast karrierebeendenden Stimmbandverletzung und spricht über die Trennung der Band von ihrem langjährigen Gitarristen Richie Sambora. Er taucht in seine und die frühen Jahre der Band ein und erzählt intime Anekdoten über sein Aufwachsen in New Jersey, einem Ort, der später als Kulisse für viele seiner ikonischen Songs dienen sollte, und reflektiert über die unerschütterliche Unterstützung, die er von seinen Eltern, seiner 35-jährigen Ehefrau, seiner Familie und seinen Fans erhielt.Darüber hinaus bietet das Special einen Blick hinter die Kulissen der SXSW-Premiere der neuen Hulu-Dokumentation «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story», einem Vierteiler, der die Band auf ihr 40-jähriges Bestehen vorbereitet und einen Blick darauf wirft, was von der Band in Zukunft zu erwarten ist. Catherine McKenzie ist ausführende Produzentin, und Tine ist Co-Ausführungsproduzentin.