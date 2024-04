ProSiebenSat.1 verlängert Vertrag mit Matthias Opdenhövel

TV-News

Der Unterföhringer Medienkonzern hat den Exklusiv-Vertrag mit dem Moderator „um mehrere Jahre“ verlängert.

Matthias Opdenhövel bleibt seinem derzeitigem Arbeitgeber ProSiebenSat.1 Media SE treu. Wie das Unterföhringer Unternehmen bekannt gab, habe der Moderator seinen 2021 geschlossenen Exklusiv-Vertrag „um mehrere Jahre“ verlängert. Damit werde Opdenhövel weiterhin „exklusiv auf Joyn , exklusiv in Sat.1 , exklusiv auf ProSieben“ durch Show-Formate und Bundesliga-Übertragungen führen. Die Vertragsverlängerung dürfte Formsache gewesen sein, denn zuletzt war bekannt geworden, dass Opdenhövel als Elton-Nachfolger zu «Schlag den Star» zurückkehren würde. Außerdem präsentiert er demnächst in Sat.1 die Neustarts «The Tribute» und das Comeback von «Hast du Töne?», für ProSieben steht er derzeit auch bei «Tha Masked Singer» vor der Kamera.„Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Große Show, Sport, Quiz und Fußball – Matthias Opdenhövel ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wichtiger Vertrauensmann, den sie gerne in ihre Wohnzimmer oder auf ihr Smartphone einladen. Wir freuen uns sehr auf mehrere weitere Jahre mit Matthias Opdenhövel“, erklärt Henrik Pabst, Chief Content Officer bei Seven.One Entertainment Group.Matthias Opdenhövel sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr auf die Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit. Die Vielfalt und die Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Plattformen des Konzerns bieten, sind einfach: opdi-mal.“