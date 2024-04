Joy Taylor moderiert «Like a Girl»

US-Fernsehen

Auch MZ Acosta-Ruiz wird in der zweiten Staffel zu sehen sein.

Fuse Media hat heute sein Engagement für die Förderung der weiblichen Selbstbestimmung durch die Bekanntgabe der bekannten Sportpersönlichkeiten Joy Taylor und MJ Acosta-Ruiz als Gastgeberinnen der zweiten Staffel vonverstärkt. Das Unternehmen kündigt außerdem den Start vonan, einer Miniserie, die Frauen feiert, die Grenzen überwinden.Joy Taylor, Moderatorin von «Speak» auf FS1, und MJ Acosta-Ruiz, NFL Network-Moderatorin/On-Air-Persönlichkeit, bringen ihr eigenes A-Game in «Like A Girl» ein und heben die Konversation mit den epischen Athleten, Führungskräften und Trainern an, denen der Begriff «Like A Girl» gehört. Die Serie bietet eine intime, persönliche Perspektive auf die Themen, mit denen Frauen auf und neben dem Spielfeld konfrontiert sind. Gleiche Bezahlung, psychische und reproduktive Gesundheit, Körperbild, Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und Rassen - das alles ist ein Thema. Zu den bisherigen Gästen gehörten Ikonen wie die Olympiamedaillengewinnerin April Ross, die WNBA-Spielerin Angel McCoughtry und die dreimalige Paralympics-Siegerin Anastasia Pagonis.Taylor und Acosta-Ruiz, die sich gemeinsam auf diese transformative Reise begeben wollen, sind bereit, den Stimmen von Frauen in einflussreichen Positionen Gehör zu verschaffen. Die Chemie zwischen den beiden ist nicht nur professionell, sondern wurzelt auch in einer echten Freundschaft, die bereits im College begann, was die Authentizität ihrer Zusammenarbeit in der Serie noch verstärkt.Darüber hinaus wird Fuse Media auch seine Inhalte zur Stärkung von Frauen ausbauen, indem es «She Lead»s, eine Serie von Kurzvideos, entwickelt, die die nächste Generation von Mädchen inspirieren soll, die die gläserne Decke durchbrechen wollen. Diese Initiativen stärken das Engagement von Fuse Media, Frauen in allen Bereichen zu ermutigen, die besten Versionen ihrer selbst zu werden und weiterhin Grenzen zu überwinden.Die Serie wird sich darauf konzentrieren, die Triumphe von Frauen zu feiern, die Barrieren durchbrechen und andere dazu inspirieren, es ihnen gleichzutun. Das Ziel dieser mundgerechten Erzählungen ist es, über die sozialen Medien ein breites Publikum anzusprechen und Frauen jeglicher Herkunft zu motivieren und zu befähigen, für sich selbst einzutreten und Stereotypen zu überwinden.„Wir bleiben unserer Mission treu, Inhalte zu schaffen und zu verbreiten, die den Ehrgeiz der nächsten Generation von bahnbrechenden Frauen wecken“, sagte Tania Campos, Leiterin des Bereichs Affiliate Marketing & Special Projects. „Indem wir die Stimmen von Frauen verstärken, würdigen wir nicht nur ihre Führungsqualitäten, sondern regen auch sinnvolle Maßnahmen an, indem wir eine ansprechende Mentorenserie, eindrucksvolle Erzählungen und unterhaltsame Inhalte anbieten.“