«Let's Dance» tanzt sich zum Zielgruppen-Sieg

Quotennews

Noch drei Wochen dürfen sich RTL-Zuschauer über «Let's Dance» freuen. Und es werden Woche für Woche mehr Zuschauer. Zumindest in der Zielgruppe.

Freud und Leid liegen oft nah beieinander. Ein Satz, der nicht nur im Sport oft fallen dürfte, jedenfalls trifft er auf die aktuelle Situation vonrecht gut. Wobei so viel sollte im Vorfeld gesagt werden: bei diesen Zuschauerzahlen ist die Bezeichnung "Leid" deutlich zu kritisch gefasst. Nichtsdestotrotz ist der jüngste Aufschwung in Sachen Gesamtreichweite beendet. Zuletzt katapultierte sich die Tanz-Show von 3,18 Millionen Zuschauer auf 3,63 Millionen, der Marktanteil dankte mit einem Sprung von 14,8 auf 16,4 Prozent. Im Hinblick auf das in drei Wochen stattfindende Finale ein positives Signal, das jedoch bereits wieder abgemeldet werden kann. Denn gestern wollten die Primetime-Show "nur noch" 3,58 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Anteil am gesamten TV-Markt geht damit marginal auf 16,3 Prozent zurück.Doch wenn nicht 3,58 Millionen sowieso bereits vollkommen überzeugen, so tut es zweifelsohne die Zielgruppen-Leistung. Hier zeigt die Formkurve steil nach oben, von 0,96 Millionen Umworbenen in der Vorwoche konnte man sich in Köln gestern auf 0,99 Millionen steigern. Trotz des Zuschauerplus sinkt der Marktanteil von 22,1 auf 21,0 Prozent. Zusammengefasst:ist mehr als bereit für die finalen drei Wochen. Marktanteile im zweistelligen Bereich in beiden Kategorien, die Zielgruppe über 20 Prozent. Da werden wenig Wünsche unerfüllt bleiben. Neben der starken Primetime beginnt der besonders erfolgreiche Freitag schon ab 18:30 Uhr.schraubt die Gesamtreichweite auf 1,42 Millionen,im Anschluss klettert auf 2,83 Millionen Interessierte.Während den News kann der Köln-Sender mit 0,50 Millionen Werberelevanten auch die Zielgruppe begeistern, hier steigert man sich auf 19,2 Prozent. Später am Abend istauch nach Folge 8000 in Bestform. Mit erreichten 2,17 Millionen Zuschauern ab drei Jahren schließt das Soap-Format eine weitere Woche ab, in welcher jeden Tag die 2-Millionen-Marke geknackt wurde. Der Marktanteil von 10,4 Prozent ist der dritte zweistellige Wert in der abgelaufenen Woche, die Zielgruppe war jeden Tag im zweistelligen Bereich. Gestern kamen mit 0,51 Millionen Umworbenen starke 14,2 Prozent zusammen.