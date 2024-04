«Der Alte» und «Letzte Spur Berlin» bleiben unschlagbar

Quotennews

Neue Woche, alte Schlagzeile. «Der Alte» holt auch mit dem nächsten neuen Fall den Tagesbestwert in Sachen Reichweite, «Letzte Spur Berlin» bleibt ebenfalls dran.

In diesen Wochen lässt sich über nahezu jeden ZDF-Freitag mit identischen Worten berichten. Die Kriminal-Primetime mit einem neuen Fall vongewinnt den Arbeitswochenabschluss mit Leichtigkeit. Starke 5,28 Millionen kann sonst mit gehörigem Abstand kein anderes TV-Format erreichen, der Marktanteil von 21,2 Prozent ist schlichtweg grandios. Ja, ebenfalls wie an quasi jedem der vergangenen Freitage, die 14- bis 49-Jährigen gewinnen mit 0,40 Millionen und 8,1 Prozent keinen Blumentopf - das wird in Mainz jedoch wenig stören, vor allem, weil diese Zuschauergruppe später am Abend noch umfänglich bedient wird.Der erfolgreiche Freitagabend setzt sich mitund 4,35 Millionen Zuschauern zu. Mit 17,7 Prozent verliert das Zweite zwar die 20-Prozent-Marke, der generell zweite Platz in der Reichweiten-Tabelle des gesamten gestrigen Sendetages wird jedoch auch hierüber hinwegtrösten. Die jungen Zuschauer verlassen die Szenerie, es bleiben noch 0,31 Millionen dabei, der Marktanteil sinkt auf wenig schöne 5,7 Prozent. Erst auf Platz drei der Gesamtreichweiten-Aufstellung findet sich ein "Nicht-ZDF-Format" - dieum 20 Uhr kann 4,12 Millionen Zuschauer zum Ersten lotsen. Hier lag der Marktanteil bei 18,4 Prozent, während die im Anschluss laufende Primetime,auf 14,9 Prozent kam. Das Drama schafft gute 3,72 Millionen Zuschauer, ist jedoch damit auch "nur" relativ knapp vor RTL mit «Let's Dance» (3,58 Millionen). Immerhin kann sich Das Erste die Krone im öffentlich-rechtlichen Vergleich bei den 14- bis 49-Jährigen aufsetzen. Die Primetime holte 0,43 Millionen Jüngere ab.Beim Thema rund um die Reichweiten bei den 14- bis 49-Jährigen meldet sich das ZDF spät am Abend zurück. Die «heute-show» von Oliver Welke beschert dem Köln-Sender einen grandiosen zweiten Platz in der Reichweiten-Tabelle, hinter RTL und dem dortigen Tanzabend. Die Satire-Show ergattert 0,70 Millionen Jüngere, RTL schafft 0,99 Millionen. Nun kann man sich in Mainz auch über einen starken Anteil am entsprechenden Markt freuen, überzeugende 15,3 Prozent lassen wenig Wünsche offen. Ab 23 Uhr zieht Jan Böhmermann nach, wenn auch bedingt so erfolgreich. Dasfällt auf 1,51 Millionen Zuschauer und 0,49 Millionen Junge. Die Marktanteile sinken damit auf 9,6 und 14,1 Prozent.