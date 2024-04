«Asterix» läuft bei RTL

TV-News

Zum Auftakt holt man einen Klassiker aus dem Jahr 1976 ins Programm.

Passagierschein A38? Dieses Abenteuer können Fernsehzuschauer an Pfingstsonntag, den 19. Mai 2024, noch einmal sehen. RTL hataus dem Jahr 1976 zwischen 07.35 und 08.50 Uhr eingeplant. Zwölf Aufgaben müssen Asterix und Obelix bestehen. Dann haben sie Götterstatus und werden Herren über das Römische Reich. Die Chance lassen sich die Gallier nicht entgehen.Im Anschluss fällt Cäsar in England ein,steht bis 10.10Uhr auf dem Programm. Taktisch klug legt der clevere Imperator den Vormarsch seiner Truppen in die Zeiten des täglichen "Fünf-Uhr-Tees" und die zwei arbeitsfreien Tage, dem "Weekend". England scheint verloren. Kein Wunder also, dass Asterix und seine gallischen Prügelknaben seit langem keine Römer mehr zu fassen kriegen.Der im Jahr 1994 gedrehte Animationsfilmwird im Anschluss ausgespielt. Da die Gallier ohne ihren Zaubertrank keine Chance gegen die Römer haben, lässt Cäsar den Druiden Miraculix entführen und über den Rand der Erdscheibe schießen. Die Erde ist aber nun mal keine Scheibe. Und so landet er, ziemlich unsanft, aber wohlbehalten, in Amerika. Asterix und Obelix sind den Römern hart auf den Fersen. Zwischen 11.40 und 13.10 Uhr kommt der qualitativ enttäuschende Film