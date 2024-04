VOD-Charts

Frankreich oder Großbritannien? Krimi oder Comedy? Die Deutschen haben eine andere Wahl als die Österreicher und Schweizer getroffen.

Der laut Netflix-Angaben meist geschaute Titel zwischen dem 15. und 21. April war der Zack-Snyder-Film, der am 12. April auf der Plattform erschien. Bei einer Laufzeit von etwas mehr als zwei Stunden errechneten die Netflix-Verantwortlichen 21,4 Millionen Abrufe bei einer Sehdauer von 44,2 Millionen Stunden. Der meistgeschaute Serien-Titel wiederum war, das 52,8 Millionen Stunden angesehen wurde. Die sieben am 11, April erschienen Folgen haben eine Laufzeit von rund vier Stunden, weswegen 13,3 Millionen Views zu Buche standen.Die schwarzhumorige Miniserie von und mit Richard Gadd landete zum zweiten Mal in Folge in den weltweiten Top10, in der ersten vollständigen Woche ihrer Verfügbarkeit kam sie in insgesamt 89 Ländern unter die Topplatzierungen. In den wichtigen Märkten in den USA und Großbritannien sicherte sich «Baby Reindeer» den ersten Rang. Auch in Österreich und der Schweiz grüßte die Produktion von Clerkenwell Films von der Spitze.In den größten mitteleuropäischen Märkten Frankreich und Deutschland musste man aber einer anderen Serie den Vortritt lassen. In Frankreich ist das nicht verwunderlich, denn am 10. April debütierte die französische Krimi-Serie, die zum zweiten Mal den Platz an der Sonne genoss. In den globalen nicht-englischsprachigen TV-Charts war die Serie mit 5,1 Millionen Views (25,4 Mio. Sehstunden) sehr erfolgreich – Platz 1. Weltweit reichte es in 61 Ländern für eine Top10-Platzierung, aber nur in sieben Ländern für Rang eins. Neben Frankreich bestand die Liste auch aus der zu Frankreich gehörende Südpazifik-Inselgruppe Neukaledonien.Auch die deutschen Zuschauer interessierten sich in der 16. Kalenderwoche eher für das französische Drama als die britische Comedy. Vorwochen-Siegermusste sich diesmal hinter «Das Rentierbaby» und «Anthracite» mit Rang drei begnügen. Weiterhin zu den Top-Serien des kalifornischen Streamers zählen derweil auchund, die auch in Österreich, der Schweiz und Deutschland zu den gefragtesten Titeln zählen. Auf den nächsten ganz großen Wurf lässt Netflix aber weiter warten.